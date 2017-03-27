بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب تحضيراً للقمة العربية

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بــاب نــات

رئيس الجمهورية يشارك في الدورة على مستوى القمة





Publié le:2017-03-27 13:22:45

- بدأ وزراء الخارجية العرب اليوم اجتماعهم التحضيري في البحر الميت في الأردن لإعداد جدول أعمال القمة العربية الـ28 ومشروع إعلان قمة عمان.وسبق اجتماع وزراء الخارجية اجتماع للجنة الوزارية الرباعية التي شكلتها القمة السابقة لبحث التدخلات الإيرانية في الشأن العربي.وكان مصدر دبلوماسي عربي قد كشف، في وقت سابق، أن اللجنة ستعد مشروعاً قوياً ضد التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، يركز على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد وضرورة احترام سيادة الدول وقواعد القانون الدولي.وسيُشارك رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في الدورة الثامنة والعشرين (28) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد يوم الأربعاء 29 مارس الجاري.ويُلقي رئيس الدولة بهذه المناسبة خطابا يتضمن بالخصوص مواقف تونس من مجمل القضايا العربية ومبادرتها لحلّ الأزمة في ليبيا ورؤيتها لتطوير آليات العمل العربي المشترك.كما يلتقي رئيس الجمهورية، على هامش هذه القمة، عددا من أشقائه من قادة الدول العربية.ويتضمّن مشروع جدول أعمال هذه الدورة ستّة عشر (16) بندا تتمحور أغلبها حول القضايا السياسية والاقتصادية المتعلقة بالخصوص بمتابعة تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجدات الأوضاع في كلّ من ليبيا وسوريا واليمن، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير العمل العربي المشترك في جانبه الاقتصادي والاجتماعي.