البطولة الافريقية للاندية البطلة - الاتحاد الافريقي يمنح الفوز للنجم 3-صفر ويطالبه بتوجيه رسالة اعتذار للسويحلي الليبي

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-27 12:08:27

- قرر الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة إعتبار النجم الساحلي فائزا بنتيجة 3-صفر في لقائه امس الاحد في اطار الدور نصف النهائي للبطولة الافريقية للاندية البطلة بعد انسحاب منافسه السويحلي الليبي في الشوط الخامس فيما طالبه في المقابل بتوجيه رسالة اعتذار للسويحلي الليبي واللجنة المنظمة والهيكل القاري بسبب سوء سلوك جماهيره فضلا عن عقوبة مالية ب3000 دولار.وجاء على الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي على شبكة الانترنات ان لجنة التاديب التابعة للاتحاد اعتبرت النجم الساحلي فائزا بنتيجة اللقاء 3-صفر (25-0 و25-0 و25-0) في مباراة الدور نصف النهائي امام السويحلي الليبي الذي رفض مواصلة اللعب خلال الشوط الخامس عندما كانت النتيجة 14-7 لفائدة النجم.وقد قررت تغريم النجم بعقوبة مالية قدرها 3 الآف دولار بسبب هتافات جماهيره الاستفزازية ومطالبته بتقديم رسالة إعتذار لكل من السويحلي الليبي واللجنة المنظمة للمسابقة والإتحاد القاري للعبة بسبب هذا السلوك.وافادت اللجنة ان الفريق الساحلي لن يكون بامكانه المشاركة مستقبلا في اي مسابقة إفريقية الا بعد تنفيذ هاتين العقوبتين.وكان السويحلي الليبي انسحب امس الاحد من لقاء الدور نصف النهائي في الشوط الخامس من المباراة التي دارت بقاعة الزواوي وذلك عندما كانت النتيجة 14-7 لفائدة النجم احتجاجا على ما اعتبره هتافات استفزازيه من قبل جماهير النجم الساحلي.وكان فريق جوهرة الساحل فاز في الشوطين الاول والثاني بنتيجة (25-20 و25-17) قبل ان يتدارك السويحلي وينتزع نتيجة الشوطين الثالث والرابع (23-25 و25-18).وللتذكير فان المباراة النهائية ستجمع اليوم الاثنين بين النجم الساحلي والاهلي المصري الذي كان تغلب على برج بوعريريج الجزائري بنتيجة 3-1 وذلك ابتداء من الساعة الخامسة مساء.ر/إص