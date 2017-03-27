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Monde

السراج يجري مباحثات في قطر

Lundi 27 Mars 2017
وكالات - أجرى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، امس(الأحد) بالدوحة مباحثات تناولت تطورات الوضع الليبي والعلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا مشتركة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التقى السراج صباح الأحد بالديوان الأميري.
وتابعت قائلة أنه تم خلال اللقاء « بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ».

ونقلت عن الأمير تأكيده على « موقف قطر الداعم للشعب الليبي وتأييدها لحكومة الوفاق الوطني ومساندة جهودها من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم، عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، يحفظ احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها وأمنها لما فيه خير ومصلحة الشعب الليبي ».

من جانبه، أطلع السراج الشيخ تميم على مستجدات الوضع في ليبيا، والجهود المبذولة من أجل إرساء وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

كما التقى السراج وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمان آل ثاني.
وخلال اللقاء، بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون.

ووصل السراج إلى الدوحة أمس السبت في زيارة رسمية لم يعلن عن مدتها، هي الثانية لمسؤول ليبي إلى قطر خلال مارس الجاري.
وتأتي زيارة السراج بعد أسبوعين من زيارة مماثلة قام بها رئيس مجلس الدولة المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي عبدالرحمان السويحلي، التقى خلالها أمير قطر وعددا من المسؤولين القطريين لبحث تطورات الأزمة الليبية.

Publié le:2017-03-27 08:15:24

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