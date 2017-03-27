عاصفة انتقادات لشركة طيران أمريكية بسبب ''حظرها ارتداء راكبات سراويل ضيقة leggings''

وقالت الناشطة "شانون واتس " إن الواقعة حدثت على متن رحلة من دينيفر إلى مينابوليس، صباح الأحد .
وغردت واتس قائلة إن أحد موظفي البوابات في شركة يونايتد "كان يجبر" فتياتفي سن المراهقة، إحداهن عمرها عشر سنوات، على تغيير ملابسهن، أو ارتداء فساتين فوق سراوليهن الضيقة.
لكن شركة يونايتد قالت إن الفتيات كن مسافرات بتذاكر تلزم مشتريها باتباع قواعد تتعلق بالزي.
وأضافت الشركة أن الفتاتين لو كانتا من العملاء العاديين لسمح لهما بالركوب، ولكنهما كانتا مسافرتين بتذاكر مجانية أو مخفضة إلى حد كبير، لأنهما قريبتان لعاملين بالشركة، ومن ثم عليهما الالتزام بضوابط معينة.
Publié le:2017-03-27 07:04:06
Par:mandhouj (France )
Sur:Le FMI à la Kasba de Tunis: entre convergence sur les enjeux et divergences sur les solutions