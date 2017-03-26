البطولة الافريقية للاندية البطلة - النجم الساحلي والاهلي المصري في النهائي يوم الاثنين

Dimanche 26 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-26 21:22:45

- تونس 26 مارس 2017 (وات) - تاهل النجم الساحلي الى الدور النهائي للبطولة الافريقية للاندية البطلة للكرة الطائرة بعد انسحاب منافسه السويحلي الليبي في الشوط الخامس عندما كانت النتيجة 14-7 لفائدة النجم.وجاء انسحاب الفريق الليبي احتجاجا على ما اعتبره هتافات استفزازيه من قبل جماهير النجم الساحلي.وكان فريق جوهرة الساحل فاز في الشوطين الاول والثاني بنتيجة (25-20 و25-17) قبل ان يتدارك السويحلي وينتزع نتيجة الشوطين الثالث والرابع (23-25 و25-18).وسيلتقي فريق النجم في الدور النهائي الذي سيقام غدا الاثنين انطلاقا من الساعة الخامسة مساء مع الاهلي المصري الذي كان تغلب في وقت سابق على برج بوعريريج الجزائري بنتيجة 3-1 (تفاصيلها 25-15 و23 -25 و30-28 و25-18) لحساب الدور نصف النهائي الاول.وللتذكير فان الترجي الرياضي فاز اليوم على اساريا الليبي بنتيجة 3-صفر (تفاصيلها 25-18 و25-13 و25-13) في المباراة الترتيبية من اجل المراكز من 5 الى 8 التي جرت اليوم الاحد بقاعة الزواوي .وسيلتقي الاثنين مع سجون كينيا في مباراة ترتيبية من اجل المركز 5 وذلك ابتداء من الساعة 12 ظهرا.