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Sport

المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بواصل تحضيراته في مراكش

Dimanche 26 Mars 2017
بــاب نــات - يواصل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحضيراته في مراكش لمباراته الودية مع نظيره المغربي يوم الثلاثاء بالملعب الكبير بمراكش على الساعة السابعة مساء .

واجرى المنتخب الوطني يوم امس السبت حصته التدريبية الأولى ضمن برنامج تحضيراته للمقابلة الودية ضد المنتخب المغربي .
وحسب مصادر الجامعة التونسية لكرة القدم فقد شارك ايمن عبد النور في هذه الحصة بعد أن تلقى الضوء الأخضر من قبل الإطار الطبي عقب إصابته خلال مقابلة الكاميرون يوم الجمعة والتي فرضت تغييره خلال الشوط الثاني.
في المقابل منح الإطار الطبي راحة للحارس ايمن المثلوثي بعد تجدد الآلام في العضلة اليمنى.
وكان المنتخب الوطني قد وصل بعد ظهر يوم السبت إلى الدار البيضاء ثم تحول مباشرة إلى مدينة مراكش التي تحتضن التربص حتى موعد المباراة الودية .
وكان المنتخب التونسي اجرى مباراة ودية مع نظيره الكامروني يوم الجمعة في ملعب المنستير انهزم فيها بنتيجة هدف لصفر.

ر/ مر/ زهو

Publié le:2017-03-26 18:38:51

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