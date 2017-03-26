النادي البنزرتي - المدرب لسعد الدريدي يخلف ماهر الكنزاري على راس فريق الاكابر

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-26 21:05:37

- افاد مسطاري الغربي عضو لجنة الدعم صلب النادي الرياضي البنزرتي انه " بالتنسيق مع ادارة الفريق برئاسة عبد السلام السعيداني تم الاتفاق مع المدرب لسعد الدريدي لخلافة ماهر الكنزاري على راس الاطار الفني لفريق اكابر كرة القدم " واضاف نفس المصدر في تصريح لمراسل "وات" بالجهة اليوم الاحد " تم تعزيز محيط الفريق الاول من خلال تكليف الحارس الدولي السابق منذر علمية بخطة مسؤول عن فرع كرة القدم ومرافق لصنف الاكابر صحبة زهير بالرابح ... مع السماح للمدرب الجديد باختيار مساعديه ضمن الاطار الفني " وعبر الغربي في ذات السياق عن " امتنان الهيئة المديرة وهيئة الدعم وكل الاسرة الرياضية البنزرتية للمدرب الكنزاري بالنظر للعمل الجيد الذي قام به صلب النادي " قائلا " للاسف تلك هي احكام الكرة ".ومن المتوقع ان يباشر المدرب الجديد اليوم الاحد او غدا الاثنين مهامه على راس الفريق.ويشار الى ان ماهر الكنزاري كان قد اعلن مساء امس السبت عن " انسحابه من تدريب النادي البنزرتي" في اعقاب الهزيمة التي مني بها الفريق في ملعب المنزه امام ضيفه مستقبل قابس (3/2) لحساب الجولة الخامسة لمرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. ويقبع النادي البنزرتي في المركز الاخير ضمن الترتيب العام برصيد نقطتين فقط.واوضح الكنزاري في تصريح فوري لوسائل الاعلام امس عقب المباراة " باعتبار انه لا يمكن تغيير فريق من 20 لاعب او هيئة مديرة باكملها فالافضل بالنسبة للجميع ان انسحب واترك مكاني لغيري" واشارت مصادر مقربة من الفريق ان " حالة استياء سادت في صفوف الجماهير في ظل غياب الاداء والنتائج فضلا عن قلة العناية والمتابعة من قبل عدد من اعضاء الهيئة المديرة للفريق".ويشار الى ان وضعية النادي البنزرتي باتت حرجة بعد انقياده لهزيمة جديدة يوم امس السبت زادت في تعميق جراحه اذ رغم تغييره لملعب باردو واستضافته لفريق مستقبل قابس بالملعب الاولمبي بالمنزه الا ان مشاكل فريق "عاصمة الجلاء" ظلت على حالها اذ بعد نجاحه في اخذ الاسبقية 2-1 من ضربة جزاء محمد الحبيب يكن في د59 بعد الهدف الاول للضيوف بفضل سليم المزليني في د14 وتعديل الكفة من اقدام فادي بن شوك د27 انهار الخط الخلفي للنادي البنزرتي وقبل هدفين في وقت وجيز اذ عدل سليم زكار الكفة للجليزة 2-2 وانتزع سليم المزليني د90 زائد 3 هدف الانتصار الذي حقق به قفزة نوعية في الترتيب العام بالصعود الى المرتبة الثانية ب9 نقاط في حين بقي النادي البنزرتي يراوح مكانه في المركز الاخير برصيد نقطتين.ر- مر- م ف