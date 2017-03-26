المنصف خماخم: الهيئة العليا للدعم للنادي الصفاقسي وجودها كعدم وجودها

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-26 18:33:53

- اعتبر رئيس النادي الرياضي الصفاقسي منصف خماخم معلقا عن الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها فريقه أن "الهيئة العليا للدعم وجودها كعدم وجودها" حتى في وقت الأزمات مضيفا قوله :"يبقى الداعم المالي الوحيد للفريق حاليا هو الرئيس الأسبق المنصف السلامي ومن يريد الدعم ليس مضطرا أن يمر بالهيئة العليا للدعم".وقال خماخم في ندوة صحفية عقدها اليوم الأحد بمقر النادي تم فيها تقديم الوافدين الجدد على الاطار الاداري والفني بحضور المدرب نيستور كلاوزن أنه تم خلال الفترة الأخيرة سداد عديد الديون لدى الفيفا رغم ان المداخيل محدودة جدا معبرا في أمله ان يكون الموسم القادم أفضل وأن تتحسن الأمور مع مطلع السنة القادمة.وتولى منصف خماخم تقديم الوافدين الجدد على حضيرة الأبيض والأسود وهم على التوالي اللاعب السابق حافظ اللوز كمنسق عام في فرع كرة القدم خلفا لرضا اللجمي المستقيل وكريم دلهوم كمساعد للمدرب نيستور كلاوزن تعويضا لأنيس الجربي المنسحب واللاعب السابق لفريق عاصمة الجنوب السينغالي باب ماليك كمدير رياضي.وعلق على الانسحابات الأخيرة في صفوف الفريق ولا سيما بالنسبة للمعلقين لنشاطهم من الهيئة المديرة قائلا أنها جاءت في وقت غير مناسب وأن أسبابها "تعلات غير حقيقية".يذكر أن كلا من نائب رئيس الهيئة المدير محمد جليل والكاتب العام عبد الحميد عميرة والمستشار حسان شعبان كانوا علقوا نشاطهم في المدة الأخيرة احتجاجا على ما يعتبرونه انفراد بالرأي والقرارات من قبل الرئيس منصف خماخم.ووجه كل من حافظ اللوز وباب ماليك دعوة للجميع لمؤازرة الفريق والوقوف إلى جانبه في هذا الظرف الدقيق.من جهته شدد كريم دلهوم على ضرورة التكتل حول الفريق ورص الصفوف لرفع التحديات والمحافظة على حظوظ الفريق في المنافسة على الألقاب على الصعيدين المحلي والإقليمي.واعتبر أن العمل مع فني أرجنتيني لأول مرة يثري تجربته في التدريب.وفي رد عن الاستعداد لمقابلة الجولة الرابعة ذهاب من مرحلة التتويج التي سيستقبل فيها النادي الصفاقسي الترجي الرياضي على عشب المهيري أكد المدرب نيستور كلاوزن أن هذه الاستعدادات جارية كما ينبغي على جميع الاصعدة لا سيما الفنية والذهنية نظرا لقيمة المنافس.واعتبر أن اللعب ضد فريق قوي يشكل حافزا اكثر منه عامل ضغط على اللاعبين.وات/مسك