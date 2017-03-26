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Culture

الكاف: افتتاح تظاهرة ''24 ساعة مسرح بدون انقطاع''

Dimanche 26 Mars 2017
بــاب نــات - في أجواء احتفالية، امتزجت فيها العروض الفرجوية والإيقاعات الموسيقية، وبمشاركة واسعة من المبدعين في مجالي المسرح والموسيقي، أعطيت اليوم الأحد، بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف، إشارة انطلاق الدورة 16 للتظاهرة الثقافية "24 ساعة مسرح بدون انقطاع "، التي دأب المركز على تنظيمها سنويا احتفالا باليوم العالمي للمسرح.

وأكد وزير الشؤون الثقافية، محمد زين العابدين، لدى افتتاحه الدورة، على أهمية الحدث في الحياة الثقافية الجهوية والوطنية، "باعتباره يكرس مبدأ الاحتفال بالمبدعين والفنانين:، على حد قوله، "ويشكل مناسبة لتكريس ثقافة القرب وثقافة المساندة، بعيدا عن ثقافة الدولة".
وأضاف أن دور الوزارة أصبح يكتسي طابعا ثانويا، حيث أن دورها لم يعد يتمثل في توجيه حرفة الإبداع في البلاد، وإنما مساندتها، والأخذ بيد المبدعين، ومساندة شعار "الثقافة للجميع"، داعيا إلى "الخروج من النمطية الثقافية داخل الفضاءات، إلى التمكين الثقافي خارجها، وإلى إنجاز أعمال ثقافية تعبر عن قدرة المواطن والمبدع على الخلق والإبداع والفعل الحر".
كما أوصى "بضرورة التكامل مع المؤسسات وكل الهياكل التي تعني بالشأان الثقافي، كالتربية، والتعليم العالي، والصحة، والشباب والرياضة".
وتم بمناسبة افتتاح التظاهرة، تكريم ثلة من المبدعين، الذين ساهموا في تنمية العمل الإابداعي المسرحي في البلاد، على غرار عزيزة بولبيار ودليلة مفتاحي وفتحي النعموشي، الذين عبروا بالمناسبة على رمزية هذا التكريم وما له من معان تترجم الاعتراف بما قدمه المبدعون من عمل ساهم في تنمية الفكر والثقافة على مدار عقود طويلة.
ج طي / ل ش



Publié le:2017-03-26 15:08:42

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