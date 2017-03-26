الدورة الاولى للمهرجان المتوسطي للفنون بسيدي بوسعيد، من 30 مارس إلى 3 أفريل 2017

Dimanche 26 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-26 16:06:06

- تفتتح الدورة الأولى للمهرجان المتوسطي، يوم 30 مارس الجاري، لتتواصل إلى غاية يوم 3 أفريل المقبل، في قرية سيدي بوسعيد (الضاحية الشمالية للعاصمة)، لتضفي ألوانا فنية واستعراضية وموسيقية وحرفية وتراثية وفكرية في الشارع وفي الفضاءات العمومية وداخل الأروقة الفنية على حد السواء.وسيكون هذا المهرجان عبارة عن توليفة من المشارب والاختصاصات الفنية، من عروض فنية وموسيقية، ومعارض تشكيلية وحرفية وتراثية، وندوات فكرية، ستؤثث هذه الدورة، حسب ما أفاد به مدير الدورة الأولى، محمد سمير التركي، خلال ندوة صحفية، الأحد، خصصت لتسليط الضوء على هذا المهرجان، الذي بادرت بتنظيمه "جمعية مواطنة وتواصل".وأكد التركي مشاركة 30 فنانا تشكيليا من تونس والأردن وإيطاليا وفرنسا وسلوفاكيا والمغرب في الدورة الأولى، لافتا، في هذا السياق، إلى مشاركة فنانين تشكيليين من داخل الجهات، على غرار جربة والسند، لتتحول سيدي بوسعيد الى رقعة فسيفسائية من المرجعيات التشكيلية النابعة من تفاصيل محيطها، والمحملة بجمالية الخصوصية.وأضاف أان مختلف التعبيرات الفنية ستؤثث المهرجان من البداية الى النهاية، لتحضر أيضا فنون الركح، من موسيقى ورقص، وفن الشارع، وعروض فرجوية واستعراضية، لتبقى تونس دائما، وفق تعبيره، "عنوان الفرح والسلم والأمان والتعايش وقبول الآخر، بعيدا عن لغة الدم والإرهاب والتطرف".وأوضح أن المهجران سيشهد تنظيم ندوات فكرية تتناول "العمق الحضاري والتاريخي لتونس الانفتاح والتعايش بوجهها العربي والإفريقي المطل على أوروبا، بما جعل منها، عبر كل العصور وتعاقب الحضارات قاطرة السلام، وملتقى كل الأعراق والشعوب والملل والنحل".وسيحضر الدورة الأولى روائيون وقصاصون لتقديم مؤلفاتهم وتكوين حلقات نقاش مباشرة مع الحضور من أهل الذكر والأدب والمواطنين والمهتمين بالشأن الثقافي، "على نحو يكرس لمفهوم المواطنة، ويحول الشارع إلى ركح مفتوح للنقاش الفكري والمعرفي بين كل الناس"، حسب التركي.وحول تمويل المهرجان وكلفة هذه الدورة، أفاد محمد سمير التركي بأن التكاليف قدرت ب80 ألف دينار، مشيرا إلى تلقي المنظمين للدورة الحالية دعما ب10 آلاف دينار من مؤسسة لبيع السيارات، إضافة إلى الدعم العيني من وزارة السياحة وبلدية سيدي بوسعيد.وأكد أن المهرجان "لم يتلق إلى حد اليوم أي دعم من قبل وزارة الثقافة".وأشار مدير المهرجان إلى أن الافتتاح سيكون بحضور وزير الثقافة، ليسدل الستار على هذه الدورة تحت إشراف وزيرة السياحة.ذكرى