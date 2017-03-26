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إيما تومسون: ترامب دعاني للقائه ورفضت

Dimanche 26 Mars 2017
وكالات - قالت الممثلة البريطانية إيما تومسون، أن اسمها ضمن قائمة النساء التي طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاءهن، وجاء هذا في مقتطف من مقابلة حوارية أذيعت في التلفزيون السويدي.

وكشفت تومسون أنّ الواقعة تعود إلى سنة 1998 حين كانت بصدد تصوير فيلم ''بريماري كلورز'' في كاليفورنيا، تزامنا مع انهاء إجراءات طلاقها من الممثل كينيث برانا.

واضافت تومسون ''في يوم ما دق جرس الهاتف بموقع تصوير الفيلم ... رفعت سماعة الهاتف لأسمع صوتا يقول: مرحبا أنا دونالد ترامب...'' أجبت "حقا؟ كيف يمكنني مساعدتك؟ فقال: نعم.. أتساءل فقط إذا كان بإمكاني استضافتك في أحد أبراج ترامب. إنها مريحة حقا.".

وتابعت الممثلة ذات 57 عاما روايتها لتفاصيل تلك المكالمة وأضافت أنّ ترامب قال: " أعتقد أننا سننسجم كثيرا... ربما نتناول العشاء معا يوما ما." وأردفت "لم أعرف ماذا أفعل فقط قلت له إنني سأعاود الاتصال." وقالت إنها لم تتصل به ولم تلتق به قط بعد ذلك.


وفقا لرواية تومسون فان المكالمة حدثت زمن انفصال ترامب عن زوجته الثانية مارلا مابلز. وتزوج ترامب من ميلانيا زوجته الثالثة والحالية عام 2005.

ولم يعلق البيت الأبيض على رواية تومسون.



Publié le:2017-03-26 09:07:36

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