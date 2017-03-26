دورة ميامي : التونسي مالك الجزيري يترشح الى الدور الثالث ويلاقي السويسري ستان فافرينكا

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-26 08:26:22

- ترشح لاعب التنس التونسي مالك الجزيري الى الدور الثالث لدورة ميامي الامريكية التي تقام مقابلاتها على ملاعب صلبة والبالغ مجموعة جوائزها المالية 405ر913ر7 دولار اثر انتصاره على الاسباني فيليسيانو لوباز المصنف 36 عالميا.وكان الجزيري تأهل الى الدور الثاني اثر فوزه على الاوكراني الكسندر دولغوبولوف المصنف 67 عالميا بالانسحاب.وكان الجزيري صاحب المرتبة 53 عالميا متقدما قبل انسحاب منافسه بمجموعة مقابل صفر بواقع 7-6.وسيواجه لاعب التنس التونسي في مباراة الدور الثالث السويسري ستان فافرينكا احد ابرز اللاعبين في العالم المصنف ثالثا دوليا الذي تاهل على حساب الارجنتيني هوراسيو زيبالوس (75 عالميا) بنتيجة 6-3 و6-4.ر-خضر