دورة ميامي : التونسي مالك الجزيري يترشح الى الدور الثالث ويلاقي السويسري ستان فافرينكا

وكان الجزيري تأهل الى الدور الثاني اثر فوزه على الاوكراني الكسندر دولغوبولوف المصنف 67 عالميا بالانسحاب.
وكان الجزيري صاحب المرتبة 53 عالميا متقدما قبل انسحاب منافسه بمجموعة مقابل صفر بواقع 7-6.
وسيواجه لاعب التنس التونسي في مباراة الدور الثالث السويسري ستان فافرينكا احد ابرز اللاعبين في العالم المصنف ثالثا دوليا الذي تاهل على حساب الارجنتيني هوراسيو زيبالوس (75 عالميا) بنتيجة 6-3 و6-4.
ر-خضر
Publié le:2017-03-26 08:26:22
Par:incuore (Tunisia ) Par Mobile
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