مجلة « فوربس » : ستة مصريين و ثلاث مغاربة وجزائري في قائمة أغنى أغنياء العالم

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الوليد بن طلال على رأس الأثرياء العرب





Publié le:2017-03-26 08:20:09

- كشفت مجلة « فوربس » العالمية حديثا عن قائمة أغنى أغنياء القارة السمراء لعام 2017، والتي تضم ستة مصريين و ثلاث مغاربة وجزائري ولم ترد أي أسماء من تونس وموريتانيا وليبيا.وأمد التقرير أن المغربي الأكثر ثراء، هو المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية « BMCE » عثمان بنجلون، إذ تقدر ثروته بـ 1.9 مليار دولار، وقد جاء في المرتبة الـ 14 في تصنيف أغنى أغنياء إفريقيا.أما ثاني مغربي في التصنيف الذي أجرته المجلة، فهو رجل الأعمال والسياسي عزيز أخنوش، بثروة تقدر بـ 1.58 مليار دولار، وجاء في المرتبة الـ19 في التصنيف الإفريقي.أما أنس الصفريوي فقد احتل المرتبة الثالثة مغاربيا بثروة تُقدر بـ 1.06 مليار دولار، وهو المساهم الأكبر في أول مجموعة عقارية مغربية، وهي « الضحى »، حيث جاء في المرتبة الـ24 في تصنيف أغنى رجال إفريقيا.أما صاحب أكبر ثروة في القارة الإفريقية، فهو رجل الأعمال النيجيري أليكو دانجوتي، والتي تُقدر بـ12.2 مليار دولار.وهو رئيس شركة دانجوتي للأسمنت، وهي أكبر منتج للأسمنت في إفريقيا.وحلّ الجزائري يسعد ربراب بالمركز الأول مغاربيا بثروة ناهزت 3.1 مليار دولار، وهو الجزائري الوحيد في القائمة.ويسعد ربراب من مواليد 1944 هو رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية. المجموعة من أكبر الشركات الخاصة في الجزائر، ولديها آلاف الموظفين في مختلف القطاعات: صناعة الصلب، الأغذية، الزراعة، والإلكترونيات.تعتبر شركة سـِڤيتال أول شركة خاصة في الجزائر وسابع شركة على مستوى البلاد بعد سوناطراك للنفط، والجزائر للاتصالات، وسونلغاز وجيزي.وتنمو سـِڤيتال بنسبة 50% سنويا وقدمت إلى خزينة الدولة من 1999 إلى 2006 أكثر من 49 مليار دينار.بدأ يسعد ربراب حياته العملية سنة 1968 بتأسيس مكتب خبرة في المحاسبة.دخل نادي كبار رجال الأعمال سنة 1988 حين قرر إنشاء شركة "ميتال سيدار" التي حققت نمو اعمال كبير جدا قبل أن يقوم ارهابيون بتفجيرها فقرر ربراب اغلاقها وهاجر إلى فرنسا حيث استثمر في مجال اللحوم الحلال.خلال رحلته العملية استثمر ربراب في مجال استيراد السكر والعلف، قبل أن يعود إلى الصناعة ليصبح أهم مصنع لزيت المائدة ولتتحول الجزائر من بلد يستورد الزيت إلى بلد يصدر الزيت.ينوي ربراب إنشاء أكبر مصنع لتكرير السكر في العالم بطاقة إنتاج تصل إلى 1.8 مليون طن.يعتير الممثل الحصري في الجزائر لشركة سامسونج المختصة في صناعة الألكترونيك.الممثل الحصري في الجزائر لشركات صناعة السيارات هيونداي موتور وفيات.في سنة 2013 قام يسعد ربراب باقامة أول جامعة خاصة في التجارة بالجزائرويتصدر المصريين في القائمة، ناصف ساويرس، الذي حل في الترتيب العالمي 269 بثروة 5.6 مليار دولار، ويعمل في مجال المقاولات، تبعه نجيب ساويرس ثانياً على الصعيد المحلي، والترتيب العالمي 460، بثروة 3.9 مليار دولار، ويعمل في الاتصالات.وبلغت ثروة رجل الأعمال محمد منصور 2.7 مليار دولار، ويعمل في مجالات متنوعة، وجاء في الترتيب الثالث مصرياً والـ745عالمياً، ثم محمد الفايد في الترتيب الرابع محلياً، و1161 عالمياً، بثروة 1.8 مليار دولار ويعمل في مجالات التجزئة والاستثمار.في المرتبة الخامسة مصريا، جاء ياسين منصور في الترتيب 1161 عالمياً، بثروة 1.8 مليار دولار، ويعمل في مجالات متنوعة، ثم أنسي ساويرس في الترتيب السادس محلياً، و1678 عالمياً، بثروة 1.2 مليار دولار ويعمل في مجالات عدة.وقالت فوربس، إن العام الحالي سجل رقماً قياسياً لأثرياء العالم، وارتفع عدد أصحاب المليارات بنسبة 13% إلى 2043 شخصاً، مقابل 1810 في العام الماضي، وبلغ صافي ثرواتهم 7.67 تريليون دولار.واحتفظ بيل غيتس بالترتيب الأول في القائمة للسنة الرابعة على التوالي، وأغنى شخص في العالم لمدة 18 عاماً، خلال الـ23 عاماً الماضية، ولديه ثروة بقيمة 86 مليار دولار، مقابل 75 مليار دولار في العام الماضي.واستمر الأمير السعودي الوليد بن طلال على رأس الأثرياء العرب، وحلّ أولا عربيا بثروة ناهزت 18.7 مليار دولار أمريكي، مكّنته من أن يكون في المركز الـ45 عالميا، وتبعه في القائمة العربية الإماراتي ماجد الفطيم بـ10.6 مليار دولار، محتلا المركز الـ125 عالميا.وحل السعودي محمد العمودي ثالثا على المستوى العربي، بثروة ناهزت 8.1 مليار دولار، في المركز الـ159 عالميا، وحل الإماراتي عبد الله أحمد بن الغرير رابعا بـ6.8 مليار دولار (المركز الـ202 عالميا)، بينما جاء المصري ناصف سيراوس بالمركز الخامس عربيا بـ5.6 مليار دولار دولار (المركز الـ269 عالميا).وحضرت شخصيات أخرى من السعودية، هي الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير بـ 3.8 مليار دولار، ومحمد العيسى بـ 2.6 مليار دولار، وصالح كامل بـ 2.3 مليار دولار، وعبد الله الراجحي بـ 1.9 مليار دولار، و الثلاثي عبد المجيد وفواز وسليمان الحكير بـ 1.2 مليار دولار لكل واحد منهم، ومحمد الصيرفي بـ 1.1 مليار دولار.ومن عمان حضر سهيل بهوان بـ 4.1 مليار دولار، ثم الهندي بي إن سي مينون بـ 1.6 مليار دولار، ثم محمد بهوان بمليار دولار، وفي الكويت تزعم الأخوان بسام وقتيبة الغانم القائمة بـ 1.4 مليار دولار لكل واحد منهما، متقدمين على الشقيقين فوزي ومهند الخرافي بـ 1.3 مليار دولار لكل منهما.ومن قطر حضر فيصل بن قاسم آل ثاني بـ2.4 مليار دولار، متقدما على حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، بـ 1.3 مليار دولار، كما حضرت أربعة أسماء لبنانية يتصدرها نجيب ميقاتي وشقيقه طه بـ2.6 مليار دولار لكل واحد منهما.