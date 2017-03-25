مسرحية ''رايونو سيتي'' لعلي اليحياوي تفتتح فعاليات الاحتفال بتظاهرة ''أسبوع اليوم العالمي للمسرح''

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-25 23:16:44

- افتتحت مسرحية "رايونو سيتي" نص وإخراج علي اليحياوي، فعاليات أسبوع اليوم العالمي للمسرح الذي ينظمه المسرح الوطني التونسي من 24 مارس إلى 1 أفريل بقاعة الفن الرابع بالعاصمة.وأدى أدوار هذا العمل الذي أنتجه مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين، كل من لطيفة القفصي وفرحات دبش وعواطف العبيدي وكيلاني زقروبة وضو حمزة خلف الله وحمزة بن عون ومكرم الصنهوري ونادية تليش ولسعد جحيدر وعبد العزيز التواتي وشوقي العجيلي وأسماء بن حمزة وجهاد الفورتي وإدريس عبد القوي.وتطرح المسرحية إشكالية القهر الاجتماعي والاقتصادي في الأحياء الشعبية، وانعكاساتها النفسية، وقد تجلّت أساسا في شخصية مهذب (فرحات دبش) الذي انكسر أمام الفقر ووجد نفسه وحيدا يواجه الاستغلال الوحشي، فارتكب جريمة قتل كردّة فعل، من منظوره، على الانفجار الذي يسكنه نتيجة ما تعرّض له من قهر واستغلال.وكثّف المخرج علي اليحياوي من الصور التي تطفو على الأحياء الشعبية، فبرز على مستوى الشخصيات السكير وأصحاب السوء وقطاع الطرق والمختلّ عقليا وغيرها.ولاكتمال المشهد اختار مخرج العمل أن تكون السينوغرافيا جسرا آيلا للسقوط قد شدّ بأعمدة، وفي أحد أركان هذا الجسر تتكدّس القمامة في مشهد يعكس صورة أغلب الأحياء الشعبية التونسية.مسرحية "رايونو سيتي" التي حافظ فيها المخرج، وهو أصيل مدنين، على لهجة أهالي الجنوب التونسي، لم تعكس واقع الفقر والخصاصة في مناطق الجنوب التونسي فحسب، وإنما عكست الواقع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وقد تمّ تقديمها بشكل كوميدي ساخر شكلا لكنه مر في الحقيقة إذ يقدم صورة لمأساة عدد من الفقراء الذين بلغ بهم الوضع حدّ البؤس واليأس، وقد تجلّى ذلك من خلال مشهد القتل الذي انتهت عليه المسرحية.فشخصية "مهذب" ذلك الإنسان الخائف الذي بات محل سخرية وتندر من قبل الجميع يعزم في لحظة مفاجئة على تنفيذ جريمة قتل وحشية في حق زوجته التي خانته بسبب الفقر المدقع الذي تعيشه.ومن خلال هذه الصورة ضمّن المخرج في رسالته تحذيرا من انفجار اجتماعي قد يندلع في أي لحظة إذا تواصل تهميش هذه الطبقة الاجتماعية.وجدير بالذكر أن العروض المسرحية تتواصل بقاعة الفن الرابع في إطار تظاهرة أسبوع اليوم العالمي للمسرح، حيث يتابع رواد المسرح مساء السبت العمل البلجيكي "le chagrin des ogres" للمخرج "فابريس مورغيا".فيما سيكون اللقاء غدا الأحد مع العمل الإيطالي "مهرجون في العاصفة" للمخرج "روبارتو سيولي".ويقدّم المسرح الوطني التونسي إنتاجيْه الجديدين "حين رأيتك" لصالح فالح يوم 27 مارس والعمل الكوريغرافي "ألهاكم التكاثر" لنجيب خلف الله يوم 29 مارس، في حين سيتابع المولعون بالمسرح عرضا جديدا لمسرحية "أو لا تكون" إخراج أنور الشعافي وإنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين وذلك يوم 28 مارس.ويسدل الستار على أسبوع اليوم العالمي للمسرح بمقر المسرح الوطني التونسي بالحلفاوين، حيث سيشاهد الجمهور عرضا ثنائيا مشتركا (مسرحي تشكيلي) لآسية الجعايبي وسليم بن صافية وهو عرض يندرج ضمن تظاهرة "ليلة النجوم".لمح/ريم