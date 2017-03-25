النادي البنزرتي - الكنزراي يعلن عن استقالته اثر الهزيمة امام مستقبل قابس 3/2

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-25 19:41:26

- اعلن ماهر الكنزاري عن "انسحابه من تدريب النادي الرياضي البنزرتي" في اعقاب الهزيمة التي مني بها الفريق اليوم السبت في ملعب المنزه امام ضيفه مستقبل قابس (3/2) لحساب الجولة الخامسة لمرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.ويقبع النادي البنزرتي في المركز الاخير ضمن الترتيب العام برصيد نقطتين فقط.واوضح الكنزاري في تصريح فوري لوسائل الاعلام عقب المباراة " باعتبار انه لا يمكن تغيير فريق من 20 لاعب او هيئة مديرة باكملها فالافضل بالنسبة للجميع ان انسحب واترك مكاني لغيري" واشارت مصادر مقربة من الفريق ان " حالة استياء سادت في صفوف الجماهير في ظل غياب الاداء والنتائج خلال الجولات الماضية فضلا عن قلة العناية والمتابعة من قبل عدد من اعضاء الهيئة المديرة للفريق .."ويشار الى ان وضعية النادي البنزرتي باتت حرجة بعد انقياده لهزيمة جديدة زادت في تعميق جراحه اذ رغم تغييره لملعب باردو واستضافته لفريق مستقبل قابس اليوم بالملعب الاولمبي بالمنزه الا ان مشاكل فريق عاصمة الجلاء ظلت على حالها اذ بعد نجاحه في اخذ الاسبقية 2-1 من ضربة جزاء محمد الحبيب يكن في د59 بعد الهدف الاول للضيوف بفضل سليم المزليني في د14 وتعديل الكفة من اقدام فادي بن شوك د27 انهار الخط الخلفي للنادي البنزرتي وقبل هدفين في وقت وجيز اذ عدل سليم زكار الكفة للجليزة 2-2 وانتزع سليم المزليني د90 زائد 3 هدف الانتصار الذي حقق به قفزة نوعية في الترتيب العام بالصعود الى المرتبة الثانية ب9 نقاط في حين بقي النادي البنزرتي يراوح مكانه في المركز الاخير برصيد نقطتين.ر- مر- م ف