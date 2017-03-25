الرابطة الاولى/تفادي النزول/ - نادي حمام الانف ابرز مستفيد

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-25 18:16:28

- تمكن الملعب القابسي من تعزيز موقعه في صدارة مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اثر فوزه على ضيفه شبيبة القيروان 1-0 فيما خرج نادي حمام الانف المستفيد الابرز من الجولة الخامسة اثر فوزه العريض في جرجيس بالذات على ترجي المكان 4-1 وارتقائه الى المركز الثاني.وفي المقابل ازدادت جراح النادي البنزرتي عمقا بعد انقياده مساء اليوم الى هزيمة جديدة جاءت هذه المرة امام مستقبل قابس 2-3.ولم يفوت الملعب القابسي فرصة استضافته لشبيبة القيروان من اجل تحقيق فوز جديد عزز بفضله موقعه في صدارة ترتيب المجموعة و بعد شوط اول متعادل انتظر اصحاب الارض الفرصة المناسبة ليختطف اللاعب درامي ميكايلو في دق 78 هدف الفوز الذي رفع رصيد "الستيدة" الى 13 نقطة وتجمد رصيد الشبيبة القيروانية في المركز الخامس عند 5 نقاط.وانتفض نادي حمام الانف في جرجيس بالذات ممطرا صاحب الارض برباعية كاملة جاءت من اقدام اللاعب سيف الكنزاري في دق 31 و اسحاق ابودو في دق 45 و 77 قبل ان يختتم مصعب ساسي في دق80 المهرجان الهجومي لنادي حمام الانف الذي صعد الى المركز الثاني ب9 نقاط ولم يتسن للترجي الجرجيسي رد الفعل الا بصفة متاخرة بفضل زهير عطية في دق 81 وهو ما جعل فريق عاصمة الزياتين يتاخر الى المرتبة الرابعة ب7 نقاط.وباتت وضعية النادي البنزرتي جد حرجة بعد انقياده لهزيمة جديدة زادت في تعميق جراحه اذ رغم تغييره لملعب باردو واستضافته لمستقبل قابس بالملعب الاولمبي بالمنزه الا ان مشاكل فريق عاصمة الجلاء ظلت هي نفسها حيث بعد نجاحه في اخذ الفارق 2-1 من ضربة جزاء محمد الحبيب يكن في دق 59 بعد الهدف الاول للضيوف بفضل سليم المزليني في دق 14 وتعديل الكفة من اقدام فادي بن شوك في دق 27 انهار الخط الخلفي للنادي البنزرتي وقبل هدفين في وقت وجيز اذ عدل سليم زكار الكفة للجليزة 2-2 وانتزع سليم المزليني في دق 90 زائد 3 هدف الانتصار الذي حقق به قفزة نوعية في الترتيب العام بالصعود الى المرتبة الثانية ب9 نقاط في حين لم يراوح النادي البنزرتي مكانه في المركز الاخير بنقطتين.وتستكمل غدا الجولة الخامسة باجراء لقاء مستقبل المرسى واتحاد تطاوين.ر/حسني