المنتخب التونسي لحاملي الاعاقة الذهنية يحرز 7 مبداليات في الالعاب العالمية الشتوية

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-25 16:22:12

- احرز المنتخب التونسي لحاملي الاعاقة الذهنية 7 ميداليات (2 ذهبية و1 فضية و4 برونزية) في الالعاب العالمية الشتوية التي احتضنتها مدينة غراز النمساوية من 14 الى 25 مارس الجاري بمشاركة 108 دولة.وتحصل رمزي الهمامي على الميدالية الذهبية لسباق 400 متر على الجليد والميدالية البرونزية لسباق 800 متر على الجليد.وتوج خالد القبلاوي بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر على الجليد اضافة الى برونزية سباق 1600 متر على الجليد.واحرزت العداءة فاتن الشورابي الميدالية الفضية لسباق 200 متر على الجليد فيما تحصلت هناء الجبري على برونزية سباق 1500 متر.كما نال المنتخب التونسي للهوكي الميدالية البرونزية.ر/حسني