Le FMI à la Kasba de Tunis: entre convergence sur les enjeux et divergences sur les solutions

Cest enfin officiel, le FMI dbarque ce lundi (27 mars) Tunis pour une mission plutt prilleuse, mais fort attendue. La Ministre des Finances la confirm vendredi (24 mars). Tout porte croire que les experts du FMI vont travailler avec leurs homologues tunisiens pour vrifier les progrs dans les rformes convenues lors des prcdentes missions daudit, identifier les ajustements initier et sentendre sur le niveau dengagements du gouvernement Chahed au sujet dune dizaine de rformes attendues : rduction des effectifs de la fonction publique, gestion axe sur les rsultats, transparence de la fiscalit, recentrage du rle de lÉtat sur les missions essentielles, privation de certaines organisations bancaires, mise en place de mcanismes dvaluation, lutte au dficit public, climat des affaires, restructuration, etc.Le rapport qui sera produit, au terme de cette mission, sera dpos dici fin avril au Conseil dadministration du FMI Washington; et ce dernier dcidera sil ira de lavant pour dbloquer la 2e et/ou la 3e tranches du prt contract, il y a quelques mois, pour un montant de 2,8 milliards $US.Saidi, le principal Conseiller conomique du chef du gouvernement, annonce que laffaire est dans la poche, les fonds seront dbloqus dbut mai et tout tait fait pour! Par contre Rajhi, le Conseiller conomique du Prsident Essebsi tempre et nuance schement les propos de Saidi, laissant entendre que les ngociations vont tre plutt corses et loin dtre gagnes davance. Cela en dit un peu plus sur la rivalit et la cacophonie des conseils et Conseillers conomiques au sommet de lÉtat.En mme temps (24 mars), Washington et au sige du FMI, il a t question de la Tunisie lors du briefing de fin de semaine du FMI. Les propos et leur transcription sont accessibles en vido sur le lien suivant: http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/03/24/tr032317-transcript-of-imf-press-briefing Rpondant une question dun journaliste de Bloomberg News, au sujet de la date de dblocage des financements attendus par la Tunisie, le porte-parole du FMI Gerry Rice dclare entre autres quavec la Tunisie nos discussions relativement la premire rvision (novembre 2016 et fvrier 2017) ne sont pas encore termines et elles continuent. Nous essayons de bouger le plus rapidement possible pour supporter le programme du gouvernement tunisien. Et on ne peut avancer une date pour ce dblocage.Le porte-parole du FMI vient donc remettre les pendules lheure et attirer lattention que les ngociations vont se faire avec les autorits tunisiennes et le tout dpendra de leur aboutissement ou pas.Cela dit, on peut sattendre ce que les experts concerns (FMI et Ministre des Finances) aient une relative convergence sur les enjeux, mais butteront sur de nombreuses divergences relativement aux solutions et engagements convenir rapidement.Trois enjeux majeurs seront au menu de ces changes:1- Le premier enjeu est politique, et il porte sur le contexte global en Tunisie. Cet enjeu a deux facettes: i) une facette interne lie aux vulnrabilits politiques de la transition dmocratique du seul pays arabe ayant russi sa rvolution, ii) et une facette externe lie l'inscurit et aux risques terroristes, imposs par linstabilit de la situation en Libye et des actions armes rares, mais encore prsentes dans le Sud (Kbili) ou dans les zones frontalires. Cet enjeu ne peut que justifier davantage daide internationale pour une Tunisie affaiblie conomiquement, mais encore en matrise de sa transition dmocratique.2- le deuxime enjeu est davantage conomique; il porte sur la morosit et la gravit des risques lis au chmage des jeunes (30% dans certaines rgions), lasthnie de la croissance (0,5% actuellement), une inflation galopante (5%) et un dficit commercial qui ne cesse de se creuser. Ici aussi, le FMI ne peut que manifester son appui pour aider la Tunisie sen sortir de cette trappe de prcarit postrvolutionnaire. Le FMI, comme organisme de Breton Wood a un mandat daide la stabilisation conomique des pays vulnrables.3- Le troisime enjeu est fiscal et structurel; il porte sur les faons daider le gouvernement tunisien repenser et restructurer sa fiscalit pour la rendre plus efficace, plus comptitive et plus transparente. Cet enjeu a une forte connotation et expertise techniques (refonte des mesures, laboration dun modle de reddition de compte transparent et lutte lvasion fiscale), dont les comptences en place au sein du Ministre des Finances et du Ministre de linvestissement sont loin de pouvoir assumer totalement et de faon rassurante pour les citoyens. La cadence des rformes est juge trop lente et les dclarations ministrielles un peu trop confondantes pour les urgences et attentes de lconomie tunisienne. La Tunisie va trs certainement faire les compromis ncessaires pour tenter de satisfaire le FMI et viter de faire recours aux marchs financiers internationaux pour accder des financements vitaux (avec un 6% de taux dintrt contre seulement 2% pour le FMI).En revanche, cette convergence de vues sur les enjeux peut achopper sur au moins trois divergences dans les solutions et remdes de cheval apporter.1- la premire divergence a trait au fait que le gouvernement actuel ne veut pas accepter du FMI toutes les solutions douloureuses socialement parlant (baisse des subventions aux produits de premire ncessit, gel des salaires, hausse des prix de lnergie, baisse des retraites, privatisation de lassurance maladie, etc.). Les chances lectorales au niveau municipal se pointent lhorizon et toutes les mesures socialement impopulaires risquent de sanctionner le principal parti au pouvoir et branler le Gouvernement dUnit nationale . LUGTT veille au grain et il risque tout moment de remonter le ton, considrant le nombre de grves et de tensions en gestation.2- la deuxime divergence peut porter sur l'ampleur et le calendrier des coupures de postes demploi dans la fonction publique. Toutes les coupures massives, improvises ou maladroites risquent de frustrer davantage l'arme de 640 000 chmeurs et attiser davantage les braises du mcontentement et troubles sociaux (grves, blocage de l'activit conomique, etc.). Le gouvernement va certainement vouloir aborder ce licenciement en douceur, pour acheter du temps, esprant que lconomie va repartir, le tourisme retrouve sa vitalit, les exportations redcollent... Et les choses se calment davantage sur le front social. Le FMI va certainement exiger des ajustements drastiques et des coupures significatives dans les budgets de la fonction publique, le plus rapidement possible.3- La troisime divergence peut toucher l'ampleur des privatisations possibles dans le secteur bancaire et autres socits dÉtat. La privatisation envisage dans le secteur bancaire nest pas du tout populaire et suscite des controverses politiques, idologiques, parfois au sein mme des familles politiques. Le FMI sattendra ce que le gouvernement passe laction pour la vente de certains de ses actifs bancaires pour se crer de la marge de manuvre et pour honorer ses engagements en matire de paiement de la dette qui saccumulent dangereusement pour la capacit payer du pays.Par ailleurs, on attendra pour voir si les travaux des experts du FMI porteront sur les mesures montaires, notamment au regard des dlicates questions touchant la flexibilit du taux de change du dinar et du rehaussement du taux directeur et autres taux lis de la Banque centrale de la Tunisie (BCT). Laboutissement des travaux du FMI Tunis doit impliquer la BCT et son gouverneur, un peu trop silencieux les derniers temps! On le sait la BCT a dsormais plein pouvoir sur ses politiques montaires et la BCT est depuis peu thoriquement en mesure d'agir en totale indpendance et labri des pressions du gouvernement, et des conseillers conomiques du Chef du gouvernement et du Palais de Carthage.Les deux prochaines semaines sont cruciales et elles nous apprendront plus sur les compromis et marges de manuvre pour les discussions et les rformes engager dans le court terme. En attendant et pour aider les ngociateurs tunisiens dans leur difficile tche, les diverses sensibilits politiques doivent afficher leur appui indfectible lÉtat tunisien (motions, dclarations, etc.); cela aidera convaincre les partenaires du FMI du srieux du pays et de la solidit de la transition dmocratique luvre en Tunisie.