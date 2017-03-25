انطلاق الدورة 12 لمهرجان سوسة الدولي لفيلم الطفولة والشباب

Samedi 25 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-25 15:17:09

- انطلقت مساء امس الجمعة بالمسرح البلدي بسوسة فعاليات الدورة الثانية عشرة لمهرجان سوسة الدولي لفيلم الطفولة والشباب الذي يتواصل الى غاية يوم 29 مارس الجاري بعدد من الفضاءات الثقافية بالجهة .وواكب جمهور عريض من الشباب المولع بالسينما حفل الافتتاح الذي تميز بتقديم ضيوف المهرجان واعضاء لجان التحكيم المتكونة بالخصوص من سلمى بكار والفلسطيني ميشال خلايفي والجزائرية ريم تاقوشت والايطالي باولو بينيفتي وتم بالمناسبة عرض فيلم " كيف التقيت أبي " للمخرج الفرنسي ماكسيم موت ليكون فاتحة عروض الافلام الطويلة المدرجة في المسابقة الرسمية الدولية .ومن المنتظر مشاركة 28 فيلما بين شريط طويل وقصير سيتم عرضها ايام المهرجان ضمن المسابقات الرسمية لافلام الطفولة والشباب بالاضافة الى 17 فيلما مدرجا ضمن المسابقة الوطنية للشريط القصير الاول .واعلن حسن عليلش رئيس الهيئة المديرة للمهرجان في كلمة الافتتاح ان مهرجان سوسة الدولي لفيلم الطفولة الشباب سيصبح بداية من الدورة الحالية مهرجانا يقام كل عام مثمنا الحضور المكثف لاحباء الفن السابع ومواكبتهم للمهرجان الذي امتلك اشعاعا متميزا منذ انبعاثه سنة 1991 واضاف حسن عليلش ان المهرجان بقي وفيا لتوجهاته ولاهدافه في تقديم سينما شبابية جادة ومتميزة مشيرا الى ان المهرجان بدأ انطلاقا من الدورة الحالية في الانفتاح على المؤسسات الحيوية بالجهة وعمل على تشريك الهياكل الرسمية والمنظمات والوطنية ذات الصلة المباشرة بالطفولة والشباب ولاحظ ان هيئة المهرجان تواصل مشروع " التربية بواسطة الصورة " حيث تنتظم بالمناسبة جملة من ورشات التكوين في مختلف الاختصاصات السينمائية بمشاركة عدد من شباب المؤسسات التربوية والجامعية يذكر ان مهرجان سوسة الدولي لفيلم الطفولة والشباب يعد مناسبة للنقاش من خلال المنتدى اليومي واللقاءات مع ضيوف المهرجان حول محتوى الافلام المعروضة عماد