تعنيف طفل مريض بالتوحد داخل الروضة ‎

Samedi 25 Mars 2017

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Publié le:2017-03-25 10:01:00

- أنا عصام الجويني مقيم بالخارج و والد الطفل منيب الجويني الذي تعرض للضرب و عزله عن بقية الاطفال من قبل أخت مديرة الروضة و هي غير مرخص لها العمل بهذا النشاط من الاساس كما ان إبني يعتبر حالة خاصة جدا حيث أنه يعاني من طيف التوحد و التاخر في الكلامو في هذا الغرض أرجو منكم النشر و أناشد مندوبية حماية الطفولة و جمعيات التوحد و القضاء التونسي بالتدخل بأخذ الاجراءات اللازمة ضد مديرة الروضة و أختها للتان تسبب باضرار مادية و معنوية لطفل يعاني من طيف التوحد و تاخر في النطق علما أنها تتقاضي 150 دينار شهريا و هذا المبلغ يعتبر مرتفع مقارنة بالرسوم التي تتقضاها من بقية الاطفال .و للملاحظة : تصرفات إبني تغيرت في الاونة الاخيرة صار يخاف كثيرا و عند مخاطبته يقوم برفع يديه فوقا و يرتعش خوفا كما يكرر حركة يلتفت للحائط و يرفع يديه و هذا دليل علي معاقبته بشكل متكرر كما ان غياب الوالدين المتغربين بحثا عن لقمة العيش ترك لها المجال في تعنيفه دون خوف الي حين دخول خالته و كشفها.ورقم هاتف والد الطفل