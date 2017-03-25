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تعنيف طفل مريض بالتوحد داخل الروضة ‎

Samedi 25 Mars 2017
بريد القراء - أنا عصام الجويني مقيم بالخارج و والد الطفل منيب الجويني الذي تعرض للضرب و عزله عن بقية الاطفال من قبل أخت مديرة الروضة و هي غير مرخص لها العمل بهذا النشاط من الاساس كما ان إبني يعتبر حالة خاصة جدا حيث أنه يعاني من طيف التوحد و التاخر في الكلام

و في هذا الغرض أرجو منكم النشر و أناشد مندوبية حماية الطفولة و جمعيات التوحد و القضاء التونسي بالتدخل بأخذ الاجراءات اللازمة ضد مديرة الروضة و أختها للتان تسبب باضرار مادية و معنوية لطفل يعاني من طيف التوحد و تاخر في النطق علما أنها تتقاضي 150 دينار شهريا و هذا المبلغ يعتبر مرتفع مقارنة بالرسوم التي تتقضاها من بقية الاطفال .

و للملاحظة : تصرفات إبني تغيرت في الاونة الاخيرة صار يخاف كثيرا و عند مخاطبته يقوم برفع يديه فوقا و يرتعش خوفا كما يكرر حركة يلتفت للحائط و يرفع يديه و هذا دليل علي معاقبته بشكل متكرر كما ان غياب الوالدين المتغربين بحثا عن لقمة العيش ترك لها المجال في تعنيفه دون خوف الي حين دخول خالته و كشفها.

تحتفظ باب نات باسم وعنوان الروضة

ورقم هاتف والد الطفل


Publié le:2017-03-25 10:01:00

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