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Sport

دورة ميامي - التونسي مالك الجزيري يصعد الى الدور الثاني

Samedi 25 Mars 2017
بــاب نــات - تاهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري الى الدور الثاني لدورة ميامي الامريكية التي تقام مقابلاتها على ملاعب صلبة والبالغ مجموعة جوائزها المالية 405ر913ر7 دولار اثر فوزه على الاوكراني الكسندر دولغوبولوف المصنف 67 عالميا بالانسحاب.

وكان الجزيري المصنف 53 عالميا متقدما قبل انسحاب منافسه بمجموعة مقابل صفر بواقع 7-6.
وسيواجه لاعب التنس التونسي في مباراة الدور الثاني المقررة مساء يوم السبت الاسباني فيليسيانو لوبيز المصنف 36 عالميا الذي كان معفى في الدور الاول.
ر-امين



Publié le:2017-03-25 09:00:46

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