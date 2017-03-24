منتخب الكامرون يحقق فوزا وديا جديدا ويواصل اسبقيته على حساب نظيره التونسي

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بــاب نــات

تصريحات ما بعد مباراة تونس - الكامرون





Publié le:2017-03-24 22:42:58

- هزم المنتخب الكامروني لكرة القدم نظيره التونسي اليوم في ملعب مصطفى بن جنات في المنستير بنتيجة هدف لصفر في اطار لقاء دولي ودي تحضيري لبقية تصفيات المنطقة الافريقية لمونديال روسيا 2018.وسجل فانسون بوبكر الهدف الوحيد في د15 وتواصلت بذلك سيطرة المنتخب الكامروني الذي يملك اسبقية معنوية في تاريخ المواجهات حيث حقق اليوم عاشر فوز له على حساب نظيره التونسي في المباراة ال18 بينهما فيما يملك المنتخب التونسي سوى انتصارين فقط في رصيده مقابل 6 تعادلات.وبعد اخر حوار من ذهاب واياب بين المنتخبين في اكتوبر / نوفمبر 2013 في اطار الدور الحاسم لتصفيات مونديال 2014 تاهل اثره منتخب الكامرون بعد تعادله في تونس صفر/صفر ثم فوزه في ياوندي 1/4 عاد المنتخبان اليوم في مجادلة جديدة برهن خلالها المنتخب الكامروني بطل افريقيا انه يلعب بذهنية المنتصر وبدا افضل انتشارا واكثر انسجاما من مضيفه فوق الميدان.وبتشكيلة محورة مقارنة بتلك التي خاضت نهائيات كاس امم افريقيا في الغابون خاض المنتخب التونسي مباراته اليوم في سياق اختباري اول سيتلوه اختبار ثان يوم 28 مارس الجاري في مراكش مع المنتخب المغربي تحضيرا لاستئناف تصفيات كاس العالم 2018 .وفي غياب يوسف المساكني المصاب والفرجاني ساسي ووهبي الخزري المعاقبين اداريا اشرك المدرب الوطني هنري كاسبارتشاك اللاعبين ايهاب المباركي والعريبي ولاري عزوني منذ بداية المباراة ثم حمزة يونس و فخرالدين بن يوسف في نهايتها في اختبار لمدى جاهزية اللاعبين في حوار ودي.وفي المباراة الودية الخامسة من نوعها لعب المنتخب الكامروني بطل افريقيا اليوم بثقة لافتة وكان اكثر حضورا على مستوى بناء الهجومات مستغلا انتعاشة بدنية للاعبيه وقدرة على الصعود بالكرة بسرعة واكتساح منطقة الدفاع التونسي بسهولة .وتمكن المنتخب الكامروني منذ الدقيقة 15 من افتتاح النتيجة بعد ان تلقى مهاجمه فانسون ابوبكر غير المراقب كرة جاءته من مخالفة نفذها اوكانجو ليغالط بكرة من رجله اليمنى الحارس ايمن البلبولي.وظهر المنتخب التونسي من جهته في حاجة الى منسق العاب في غياب المساكني والخزري ما جعل محاولات الخط الامامي تتسم بالفردية وبدا الخنيسي الاكثر مبادرة هجوما وكاد ان يسجل لفريقه عندما اصطدمت الكرة في مناسبتين بالعارضة د15 و34 وفوت ايهاب المباركي في التهديف بعد تسربه جانبا وقد تلقى كرة من تمرير لكريم العريبي لكنه سددها عاليا د51 لكن منتخب الكامرون عكس الهجوم وكان قريبا من ان يسجل الهدف الثاني بعد ان تلقى بوبكر كرة على سبيل الخطا من صيام بن يوسف لكنه لم يجسم محاولته ثم تلقى فانسون بوبكر مرة اخرى كرة من لاري عزوني المتمركز دفاعا لكنه سدد عاليا د55.واضطر المدرب هنري كاسبارتشاك الى تعويض ايمن عبد النور المصاب د60 بزميله محمد علي اليعقوبي .واكتفى المنتخب التونسي ببعض المحاولات الفردية حيث سدد كريم العريبي لاعب شيزينا الايطالي في اول ظهور له كرة لم تحرج حارس المنتخب الكامروني في د63 رغم موقعه المناسب في ابرز فرصة للمنتخب في الشوط الثاني وذلك قبل ان يتم تعويضه بزميله حمزة لحمر د65 واستفاد المنتخب التونسي من مخالفة داخل منطقة الجزاء د83 بعد مخالفة فنية احتسبها الحكم بعد ان اعاد مدافع كامروني الكرة الى حارس مرماه مباشرة برجله لكن حمزة لحمر لم يوفق في استغلالها.واجرى هنري كاسبارتشاك بعض التحويرات في اواخر اللقاء في سياق اختباري لبعض المدعويين العائدين الى صفوف المنتخب على غرار حمزة يونس وفخر الدين بن يوسف لكن الاسبقية بقيت للكامرون رغم محاولة علي معلول الذي نفذ مخالفة مرت جانبية د79ايمن المثلوثي / ايهاب المباركي / علي المعلول / ايمن عبد النور ( عوضه محمد علي اليعقوبي ) / صيام بن يوسف / امين بن عمر / لاري عزوني / نعيم السليطي / كريم العريبي ( عوضه حمزة الاحمر ) / طه ياسين الخنيسي ( عوضه فخر الدين بن يوسف) / احمد العكايشي (عوضه حمزة يونس) ر/ زهوهنري كاسبارتشاك ( مدرب المنتخب الوطني ) "مباراة متوازنة بين منتخبين لهما تقاليد في كرة القدم الافريقية . لعبنا من اجل الفوز لكن الحظ وبعض الهفوات تسببت في قبول هدف ومع ذلك حاولنا السيطرة على مجربات اللعب خاصة في الشوط الثاني .خلقا عديد الفرص لكن النجاعة كانت غائبة . المنافس كان قويا وهو بطل افريقيا . حاولنا شل محاولاته الهجومية حتى لا نترك له الفرصة ليفرض نسق لعبه . اعتقد ان اللقاء كان اختبارا مفيدا رغم الهزيمة ." واضاف " وقفنا عل عديد النقائص خاصة على مستوى الثنائيات امام لاعبين يتمتعون بلياقة بدنية هائلة وبنية جسمانية قوية " مشيرا الى انه خلال المباراة الودية مع منتخب المغرب سيعطي الفرصة لبقية العناصر حتى تشارك لاجراء مزيد الاختبارات .قال ان المباراة كانت صعبة امام منتخب تونسي محترم معتبرا ان المنتخب الكامروني حقق فوزا معنويا هاما جدا مضيفا انه اكد على اللاعبين بان يتعاطوا بواقعية مع مختلف المقابلات والمواعيد المقبلة بعد التتويج بلقب بطل افريقيا وان يحافظوا على تركيزهم مشيرا الى ان المنتحب الكامروني تنتظره رهانات هامة سواء في التصفيات الافريقية او في كاس القارات .واضاف ان المنتخب الكامروني لم يبذل جهودا كبيرة في مباراته اليوم ولم يقدم مستواه المعهود مشيرا الى ان الفريق سيلاقي منتخب غينيا وديا يوم 28 مارس الجاري في بلجيكا نعيم السليطي ( لاعب المنتخب التونسي) " اعتذر للجمهور الذي حضر المباراة بعد الهزيمة . كنا نود تحقيق نتيجة افضل لكن ارتكبنا اخطاء كلفتنا غاليا وسنسعى الى التدارك عندما نلاقي منتخب المغرب وديا بعد اربعة ايام".ايمن البلبولي ( حارس المنتخب التونسي) "خلقنا عديد الفرصة لكن النجاعة كانت غائبة .الاشكال كان في التجسيم خاصة بعد ان اصطدمت كرتان بالعارضة . المستوى العام للمنتخب مقبول لكن يبقى في حاجة للتطوير امام منتخب المغرب ".ر/ زهو