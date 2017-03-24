تاهل المنتخب التونسي لكرة السلة الى نهائيات كاس امم افريقيا 2017

Vendredi 24 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-24 20:18:20

- تاهل المنتخب التونسي لكرة السلة الى نهائيات كاس امم افريقيا لكرة السلة 2017 بعد فوزه على نظيره المغربي اليوم في قاعة رادس بنتيجة 71-57 في اطار الجولة الاولى من المرحلة الثانية لتصفيات المنطقة الافريقية الاولى.وضمن المنتخب التونسي لكرة السلة تاهله بعد ان جمع 6 نقاط من ثلاث مقابلات امام المغرب ب4 نقاط ( ثلاث مقابلات) والجزائر بنقطتين ( مقابلتان) .ويتاهل المنتخب الاول والثاني في الترتيب النهائي الى النهائيات الافريقية ببرازافيل (الكونغو ) المقررة من 18 الى 30 اوت 2017 وكانت المرحلة الاولى اقيمت في الجزائر.بقية برنامج مقابلات المرحلة الثانية بقاعة رادس يوم غد السبت الجزائر / المغرب يوم الاحد تونس / الجزائر .