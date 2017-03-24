Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelwahab - 7atfoutni Lmin  
Sport

تاهل المنتخب التونسي لكرة السلة الى نهائيات كاس امم افريقيا 2017

Vendredi 24 Mars 2017
بــاب نــات - تاهل المنتخب التونسي لكرة السلة الى نهائيات كاس امم افريقيا لكرة السلة 2017 بعد فوزه على نظيره المغربي اليوم في قاعة رادس بنتيجة 71-57 في اطار الجولة الاولى من المرحلة الثانية لتصفيات المنطقة الافريقية الاولى.

وضمن المنتخب التونسي لكرة السلة تاهله بعد ان جمع 6 نقاط من ثلاث مقابلات امام المغرب ب4 نقاط ( ثلاث مقابلات) والجزائر بنقطتين ( مقابلتان) .
ويتاهل المنتخب الاول والثاني في الترتيب النهائي الى النهائيات الافريقية ببرازافيل (الكونغو ) المقررة من 18 الى 30 اوت 2017 وكانت المرحلة الاولى اقيمت في الجزائر.
بقية برنامج مقابلات المرحلة الثانية بقاعة رادس يوم غد السبت الجزائر / المغرب يوم الاحد تونس / الجزائر .





Publié le:2017-03-24 20:18:20

festival-0a0ef38f5c86d8217056697706bba8cd-2017-03-24 20:18:20
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 140392



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises

  • ()
  • Jours d'importation

  •              1 € =  DT        1$ = DT
  • Solde Compte du Trésor   ()    MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140392 1027|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires