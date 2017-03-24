تاهل المنتخب التونسي لكرة السلة الى نهائيات كاس امم افريقيا 2017

وضمن المنتخب التونسي لكرة السلة تاهله بعد ان جمع 6 نقاط من ثلاث مقابلات امام المغرب ب4 نقاط ( ثلاث مقابلات) والجزائر بنقطتين ( مقابلتان) .
ويتاهل المنتخب الاول والثاني في الترتيب النهائي الى النهائيات الافريقية ببرازافيل (الكونغو ) المقررة من 18 الى 30 اوت 2017 وكانت المرحلة الاولى اقيمت في الجزائر.
بقية برنامج مقابلات المرحلة الثانية بقاعة رادس يوم غد السبت الجزائر / المغرب يوم الاحد تونس / الجزائر .
Publié le:2017-03-24 20:18:20
Par:Elbahi Saadouni (France )
Sur: الخارجية تستدعي سفيرة بريطانيا لتوضيح قرار حظر الحواسيب على متن الطائرات القادمة من تونس