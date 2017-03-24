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Sport

صفحة جديدة في علاقة اللجنة الوطنية الاولمبية و الجامعة التونسية لكرة القدم

Vendredi 24 Mars 2017
بــاب نــات - ادى وفد عن اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية يقوده محرز بوصيان اليوم زيارة الى مقر الجامعة التونسية لكرة القدم حيث تحادث مع رئيس الجامعة وديع الجري وعدد من اعضاده.

وتاتي الزيارة في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب الوطني لكرة القدم لمباراته الودية مع نظيره الكامروني مساء الجمعة في المنستير.
وتم الاتفاق خلال محادثات وفدي اللجة والجامعة على معالجة كل الاشكاليات القائمة بروح المسؤولية والتوافق وفتح صفحة جديدة يسودها الوئام والتشاور والتنسيق حسب ما جاء في بلاغ صادر عن اللجنة الوطنية الاولمبية.

كما اتفق الطرفان على وضع منظومة تحكيمية جديدة تستجيب للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية وتضمن حقوق الجميع وذلك بعد استشارة موسعة ستنطلق في اقرب الايام.
وافاد البلاغ ان اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ستواصل سلسلة اتصالاتها مع مختلف الجامعات الوطنية ترسيخا لسعيها لتكريس القيم والمثل الرياضية النبيلة من اجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في اعلاء شان الرياضة التونسية وبناء تونس الجديدة ورفع الراية الوطنية في المحافل الدولية.

ر/ مر /ص.

Publié le:2017-03-24 19:48:19

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