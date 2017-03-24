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Culture

''مدق الحلفاء'' فضاء ثقافي جديد يُضاف إلى الفضاءات الثقافية الخاصة بتونس

Vendredi 24 Mars 2017
بــاب نــات - قبالة سوق بومنديل بالعاصمة، حيث تنشط السوق الموازية بكثافة، بعثت شركة "مرام" للإنتاج والتوزيع الفني، فضاءً ثقافيا أطلقت عليه اسم "مدق الحلفاء" وقد تم افتتاحه رسميا يوم 18 مارس الحالي.
ويوفر هذا الفضاء الثقافي الخاص الكائن بنهج اسبانيا (باب الجزيرة) بالعاصمة، لرواده، أنشطة فنية متنوعة منها المسرح والرقص والموسيقى والمطالعة وهي ليست حكرا على الأطفال فحسب، وإنما موجهة إلى مختلف الفئات العمرية وفق ما أوضحت مديرة الفضاء مروى بوبكر.

ويضم "مدق الحلفاء" قاعة للعروض المسرحية والسينمائية تتسع لحولي 100 شخص، وقاعة للتمارين وأخرى للمطالعة، بالإضافة الى قاعة للموسيقى والرسم.
تقول مديرة الفضاء مروى بوبكر، وهي خريجة المعهد العالي للفن المسرحي بتونس، "أردنا من خلال هذه التسمية المحافظة على المرجعية التاريخية للساحة المقابلة لهذا الفضاء، حيث اشتهرت صناعة نبتة الحلفاء التي يتم جلبها من القصرين، فيتم تطويع هذه المادة النباتية بهذا المكان لتصنع منها المكنسة التقليدية والسجاد للجوامع و"القفّة التقليدية".
وأبرزت مروى بوبكر أن الأنشطة ستتركز أساسا على مسرح الشارع وذلك بهدف إضفاء طابع فني على المكان وجواره بعد أن اكتسحته الأنشطة التجارية الموازية.
وأكدت على أن الفضاء سيخصص ورشات لذوي الاحتياجات الخصوصية والأطفال فاقدي السند، بالإضافة إلى تمتيع هذه الفئة بمجانية الدخول لمواكبة مختلف العروض التي ينظمها الفضاء.

وتعوّل مديرة الفضاء على دعم الدولة لضمان استمرار المشروع وتحقيق الأهداف التي بُعث من أجلها بحسب ما صرحت لـ(وات).
لمح

Publié le:2017-03-24 16:22:11

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