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مقتل شخص وجرح 3 آخرين في انفجار بالقاهرة

Vendredi 24 Mars 2017
وكالات - لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون بجروح في انفجار عبوة بدائية في حديقة الجزيرة الوسطى بشارع الجزائر في منطقة المعادي بجنوب القاهرة.

وأشار التلفزيون المصري إلى أن الانفجار نجم عن "جسم غريب".

وأغلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة الطرق المؤدية إلى شارع الجزائر حتى انتهاء عمليات فحص موقع انفجار العبوة الناسفة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت في وقت سابق بلاغا من غرفة النجدة بوقوع انفجار في شارع الجزائر، وانتقل اللواء علاء عبد الظاهر، نائب مدير الحماية المدنية، إلى المكان للوقوف على ملابسات الحادث.



Publié le:2017-03-24 11:43:06

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