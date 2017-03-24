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جعفر القاسمي يكسب التحدي لأجل الأطفال المرضى بالسرطان

Vendredi 24 Mars 2017
بــاب نــات - انتهى اليوم الجمعة 24 مارس، وقبل الوقت المحدد لقطع المسافة، ماراطون العدو"جرية التحدي" في تحد رفعه الفنان والمنشط براديو IFM جعفر القاسمي لفائدة جمعية "مرام" والأطفال المصابين بمرض السرطان.

وانطلق السباق من شارع عبد العزيز كامل بمفترق البحيرة 1في حدود الساعة السابعة صباحا، حيث قطع القاسمي مسافة 7 كلم و150متر.
وتهدف مبادرة جعفور إلى جمع مبلغ قيمته مليار و240 ألف دينار لبعث وحدة الاستشفاء النهاري والعيادات الخارجية التابعة لقسم طب الاطفال لأمراض الدم والمناعة وزرع الخلايا الجذعية بالمركز الوطني لزرع النخاع العظمي بمبادرة من جمعية مرام للتضامن.

وقد واكب هذه التجربة مجموعة كبيرة من المواطنين إضافة إلى عدد من الوجوه المعروفة على الساحة الرياضية والسياسية والفنية والإعلامية على غرار النائبة بالبرلمان سامية عبو والعداء السابق محمد القمودي وآخرين.




Publié le:2017-03-24 09:56:34

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1 de 1 commentaires pour l'article 140346

Elbahi Saadouni  (France)  |Vendredi 24 Mars 2017 à 10h 34m |           
مشكور



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