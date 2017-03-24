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أردوغان يطالب واشنطن بالتراجع عن منع الأجهزة الإلكترونية بالطائرات

Vendredi 24 Mars 2017
وكالات - طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، برفع القيود التي فرضتها الولايات المتحدة، على اصطحاب الأجهزة الالكترونية في مقصورات الركاب بالطائرات المتجه إليها من عدة دول في الشرق الأوسط، من بينها بلاده.

وأعرب أردوغان في تصريحات، خلال مشاركته في برنامج بثته قنوات تلفزيونية محلية، عن أمله في عدول السلطات الأمريكية "عن هذا الخطأ بأسرع وقت".. مضيفا "يمكن تفهم الضرورات الأمنية، لكن أعتقد أنه يجب عدم تضخيمها"، ومؤكدا "أن القيود تمثل إجحافا بحق تركيا والدول الأخرى التي شملها القرار الأمريكي".

ويشمل الحظر الذي تم الإعلان عنه الثلاثاء الماضي، مشغلات اسطوانات "دي في دي"، وحواسيب لوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وسيسمح للركاب بحمل تلك الأجهزة في حقائب سفرهم فقط في المكان المخصص لها أسفل الطائرة.
وذكرت وكالة انباء الاناضول أن وزير النقل والملاحة البحرية والاتصالات التركي، أحمد أرصلان، قد بعث برسالة إلى نظيره الأمريكي، طلب فيها العدول عن القرار.




Publié le:2017-03-24 09:00:10

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