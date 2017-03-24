الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد يريد توضيحا لسبب عدم استدعائه

وقال بنزيمة في تصريح للصحفيين نقلته وكالة الأنباء الإسبانية مساء امس الخميس " أنا خارج قائمة منتخب فرنسا منذ عام ونصف, وهذا يحزنني لأنني أحب كرة القدم والمنتخب مهم لأي لاعب".
وأضاف " أشعر بالحزن للخروج من قائمة المنتخب, وخاصة أنني العب في فريق كبير مثل ريال مدريد يضم العديد من النجوم الدوليين , وأسأل نفسي كل يوم لماذا لم يتم استدعائي رغم أنني أملك الطموح والرغبة في تحقيق الألقاب مع المنتخب".
ر/ زهو
Publié le:2017-03-24 08:51:48
Par:Ahmed Beyoub (France )
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