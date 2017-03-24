الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد يريد توضيحا لسبب عدم استدعائه

Vendredi 24 Mars 2017

بــاب نــات - قال اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إنه يشعر بالإحباط لعدم الاستدعاء لمنتخب بلاده مشيرا إلى أنه يرغب في الحصول على توضيح من مدرب (الديوك) ديدييه ديشامب.



وقال بنزيمة في تصريح للصحفيين نقلته وكالة الأنباء الإسبانية مساء امس الخميس " أنا خارج قائمة منتخب فرنسا منذ عام ونصف, وهذا يحزنني لأنني أحب كرة القدم والمنتخب مهم لأي لاعب".

وأضاف " أشعر بالحزن للخروج من قائمة المنتخب, وخاصة أنني العب في فريق كبير مثل ريال مدريد يضم العديد من النجوم الدوليين , وأسأل نفسي كل يوم لماذا لم يتم استدعائي رغم أنني أملك الطموح والرغبة في تحقيق الألقاب مع المنتخب".

ر/ زهو







Publié le:2017-03-24 08:51:48

