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Sport

البطولة الافريقية للاندية البطلة - النجم الساحلي يقصي منظم البطولة الترجي الرياضي ويصعد للمربع الذهبي

Jeudi 23 Mars 2017
بــاب نــات - اكمل النجم الساحلي عقد الاندية المتاهلة الى الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا للاندية البطلة للكرة الطائرة اثر فوزه مساء الخميس على الترجي الرياضي الفريق المنظم 3-2 (25-19 و18-25 و25-22 و23-25 و17-15) في المباراة التي اقيمت بقاعة الزواوي بالعاصمة لحساب الدور ربع النهائي.

وسيواجه النجم الساحلي في الدور نصف النهائي المقرر يوم الاحد المقبل نادي السويحلي الليبي الذي تغلب في ربع النهائي على مواطنه أساريا 3-0.
يذكر ان الدور نصف النهائي الثاني سيجمع بين الاهلي المصري الذي تاهل على حساب السجون الكيني 3-0 ونادي اهلي برج بوعريريج الجزائري الذي ازاح فاب الكاميروني بالنتيجة ذاتها.
هذا وستقام المقابلة الترتيبية من اجل المركز الثالث والمباراة النهائية يوم الاثنين 27 من نفس الشهر.



Publié le:2017-03-23 20:28:54

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