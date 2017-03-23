بطولة افريقيا للاندية البطلة- الاهلي المصري الى نصف النهائي

Jeudi 23 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-23 19:43:54

- نجح الاهلي المصري في ضمان التاهل الى الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا للاندية البطلة للكرة الطائرة اثر فوزه مساء يوم الخميس على فريق السجون الكيني بنتيجة 3-0 تفاصيلها (25-15و25-13و25-19) في اطار الدور ربع النهائي للمسابقة التي تتواصل بقاعة الزواوي بالعاصمة الى غاية 27 مارس الجاري.وسيواجه الاهلي المصري في لقاء الدور نصف النهائي اهلي بوعريريج الجزائري الذي كان بلغ الدور المربع الذهبي بعد فوزه اليوم الخميس على فاب الكاميروني 3-0 (تفاصيلها 25-21 و25-20 و25-15).وكان نادي السويحلي الليبي قد ضمن بدوره ترشحه الى الدور نصف النهائي للبطولة الافريقية للاندية البطلة للكرة الطائرة اثر تغلبه على مواطنه أساريا 3-0 (تفاصيلها 25-15 و25-18 و25-18).ويلتقي لاحقا في اطار الدور ربع النهائي الترجي الرياضي مع النجم الساحلي (س 18).هذا وسيقام الدور نصف النهائي يوم الاحد 26 مارس الجاري على ان تدور المقابلة الترتيبية من اجل المركز الثالث والمباراة النهائية يوم الاثنين 27 من نفس الشهر.