بطولة افريقيا للاندية البطلة- الاهلي المصري الى نصف النهائي

وسيواجه الاهلي المصري في لقاء الدور نصف النهائي اهلي بوعريريج الجزائري الذي كان بلغ الدور المربع الذهبي بعد فوزه اليوم الخميس على فاب الكاميروني 3-0 (تفاصيلها 25-21 و25-20 و25-15).
وكان نادي السويحلي الليبي قد ضمن بدوره ترشحه الى الدور نصف النهائي للبطولة الافريقية للاندية البطلة للكرة الطائرة اثر تغلبه على مواطنه أساريا 3-0 (تفاصيلها 25-15 و25-18 و25-18).
ويلتقي لاحقا في اطار الدور ربع النهائي الترجي الرياضي مع النجم الساحلي (س 18).
هذا وسيقام الدور نصف النهائي يوم الاحد 26 مارس الجاري على ان تدور المقابلة الترتيبية من اجل المركز الثالث والمباراة النهائية يوم الاثنين 27 من نفس الشهر.
Publié le:2017-03-23 19:43:54
Par:lechef ( ) Par Mobile
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