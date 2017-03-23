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Sport

ام تونيزيا تقتني حقوق بث مباريات الرابطة الثانية ولقاء تونس الكامرون

Jeudi 23 Mars 2017
بــاب نــات - وقّعت الجامعة التونسية لكرة القدم وقناة ''ام تونيزيا'' عقدا بخصوص بث مباريات الرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم، وتحصّلت القناة بموجب هذا العقد على حقوق البث الحصري لمباريات الرابطة الثانية لكرة القدم. كما يمنح العقد قناة ''ام تونيزيا'' الحق في دخول الملاعب التي تحتضن مبارياة الرابطة الثانية بالنسبة للمواسمن الثلاث المقبلة (2016 - 2017 / 2017 - 2018 / 2018 - 2019).

بثّ مباراة تونس والكاميرون
كما اشترت القناة على حقوق البث الحصري لمباراة المنتخب الوطني الودية أمام المنتخب الكاميروني يوم 24 مارس المقبل بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.



Publié le:2017-03-23 16:31:15

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