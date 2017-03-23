ام تونيزيا تقتني حقوق بث مباريات الرابطة الثانية ولقاء تونس الكامرون

Jeudi 23 Mars 2017

بــاب نــات

بثّ مباراة تونس والكاميرون





Publié le:2017-03-23 16:31:15

- وقّعت الجامعة التونسية لكرة القدم وقناة ''ام تونيزيا'' عقدا بخصوص بث مباريات الرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم، وتحصّلت القناة بموجب هذا العقد على حقوق البث الحصري لمباريات الرابطة الثانية لكرة القدم. كما يمنح العقد قناة ''ام تونيزيا'' الحق في دخول الملاعب التي تحتضن مبارياة الرابطة الثانية بالنسبة للمواسمن الثلاث المقبلة (2016 - 2017 / 2017 - 2018 / 2018 - 2019).كما اشترت القناة على حقوق البث الحصري لمباراة المنتخب الوطني الودية أمام المنتخب الكاميروني يوم 24 مارس المقبل بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.