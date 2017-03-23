في ثقافة الكلاب ..

Jeudi 23 Mars 2017





Publié le:2017-03-23 15:15:50

لان سنن الكون قضت ان يكون النوع في خدمة بعضه ، هاهي "الكلاب" تدفعنا الى تسليط الضوء عن الكلاب ، ولا ضير في ان تكون الكلاب المتمردة عن سلالتها هي من دفعتنا الى التعرض الى الكلاب الوفية لسلالتها ، في الحقيقة لم يسبق لسلالة ان تنكرت لسلالتها حتى تحت وطأة التحول القاسي للمناخ وامام خلخلة الطبيعة للحياة وسطوتها على النمط ، حتى امام تلك النوازل التي طرقت عبر ملايين السنين تطورت الكثير من السلالات ونجت من الانقراض لكن بعض السلالات الاخرى التي فشلت في التطور ، رفضت تغيير جلدها واختارت الاستسلام للانقراض ، لم تفعلها الديناصورات التي خيرت الافول على الاختباء في جلد سلالة اخرى ، وحده فعلها الانسان او لنقل بعض الانسان حين غيّر سلالته باستمرار من الذئب الى الثعلب ومن الخنزير الى الجعل ومنهم الى الكلاب وقليلا هم الذين اختاروا سلالة الاسود المكلفة التي تتطلب الوضوح والمجاهرة والجرأة وتنبذ الجبن والخداع والتلون ..الكلب هو حيوان من فصيلة الثدييات ، يتميز بسلالته المتنوعة ، تنمو هذه السلالة وتلك وفق المناخ ونوعية المناطق وحاجة الشعوب وطبيعة الخدمات ، اختلف اهل الاختصاص في انقراض بعض انواعه من عدمه لكن تأكد انكماش بعض الفصائل الى حد الاقتراب من الانقراض مقابل نمو البعض الآخر بأشكال مخيفة ما تطلب تدخل مراكز الابحاث المختصة لتقليص الفائض وتأهيل النوع المهدد ، وبينما ذهبت الكثير من الدراسات الى ان الكلاب من اول الثدييات التي روضها الانسان من فصيلة الذئاب قبل ما يناهز 14 ألف سنة ، فشلت دراسات مخالفة في اثبات انتماء الكلاب الى فصيلة الثعالب وابن آوى .يبلغ الكلب في سن 7 اشهر وتحيض الكلبة في سن 8 اشهر لتكون جاهزة للتزاوج والانجاب ، وفي حين تمتد مدة الحمل لدى بعض اناث الكلاب الى 52 يوما تصل لدى البعض الآخر الى 72 يوما ..إذا لم يتعرض الكلب والكلبة لعملية منع للإنجاب فهما وجراهما لديهم القدرة على إنجاب نحو 66 ألف كلب خلال 6 سنوات..توجد الغدد التي تفرز العرق عند الكلاب في أقدامهم ..معدل أعمار كلاب المدينة يزيد 3 سنوات عن معدل أعمار كلاب الأرياف.. بصمة الكلاب تتركز في أنوفهم، كل كلب لديه بصمته الخاصة التي لا تتكرر في كلب آخر ..أضخم أنواع الكلاب تسمى بـ"Wolfhound." بينما أصغر أنواع الكلاب تسمى "التشيواوا"..سلالة البيتبول هي أقل سلالات الكلاب وفاءً للبشر، حيث تمتلك مزاجاً خاصاً بها، ولا تسمح حتى لصاحبها بتعكير مزاجها، أو أن يمنعها من شيء تريد فعله، وتعتبر هذه الكلاب أكثر أنواع الكلاب تسبباً في وفايات الانسان واصابته بالعاهات ..سلالة القوقازي فهي الاقوى والاكثر تعنتا ولا ترضخ الا لمدرب قوي وحاد الطباع ..يعتبر طبق الــ"بوش – اين – تانج" من الذ الاطباق في كوريا الجنوبية ، يتكون من لحم الكلاب المسلوق المخلوط بالبهارات الحارة والخضراوات ..الكلاب مجعولة لحماية القطيع وحماية المنازل وحماية المؤسسات وحماية الحقول كما ظهرت اخيرا كلاب لحماية رجال الاعمال .. يعاني البريطاني طوني من كلاب زوجته ، فحين تزوجها استقدمت معها كلبها الوحيد ومع الوقت اتضح انها مهوسة بالكلاب وشرعت في جمع الانواع النادرة منها الى ان وصل الى العدد الاجمالي الى 41 كلبا يعيش معها في بيتتها ، تغضب ايفرت اذا أساء زوجها الى كلابها او تأخر في تقديم الطعام واي من الخدمات الاخرى ، طوني لا يحب الكلاب لكنه يحسن لها خوفا من زوجته ، رغم ذلك طوني لم يقل لزوجته ايفرت "شدي عليا كلابك".. "Territorio de Zaguates " هو المكان الاكثر جمعا للكلاب الضالة في العالم ويوجد في كوستاريكا وبه 900 سلالة ، اما في تونس فيعتقد ان اكثر الكلاب الضالة على ملك باروني المال السياسي ، وأُختلف في درجة ضلالها كما لا يعرف تحديدا ان كان ضمنها بعض الكلاب الاليفة ، تتنافس كلاب البارون القديم والبارون الصاعد في توسيع دائرة النهش ، ولا يعرف اذا كانت شراهتها للنهش التي تبديها تباعها ناتجة عن مرض الكلب " Rabies " ام غيره من الامراض الخاصة بالكلاب مثل داء الحويصلات المائية " Hydatidosis " والعديد من الفيروسات الاخرى التي لا تقل خطوة عن فيروس السعار .ضمن 500 الف اسم استخرج موقع " VetSreet " المتخصص في عالم الحيوانات الاليفة اكثر الاسماء المنتشرة للكلاب حول العالم ، واكد تفوق اسماء : ماكس ، تشارلى ، روكى ، بودى ، كوبر ، ديوك ، زيوس ، بنتلى ..بالنستة و للكلاب الذكور اما الاناث فقد كانت المقدمة لأسماء : بيلا ، ديزى ، لوسى ، سادي ، مولى ، لولا ، صوفى ، زوى ..أما اسماء الكلب باللغة العربية فهي عديدة حصر منها : الخيطل ، الزخام ، الابقع ، العربج ، الاعقد ، القطرب ، الفرني ، هجرع ، اللعوص ، السرجوب ، الشغبر ، الوعواع .. وغيرها من الاسماء الاخرى ، أما تصنيف الكلاب وفق المهام فقد حصرت منها المدونات المختصة ، 7 انواع اضافة الى نوعين جديدين ضهر اخيرا في تونس لتكون المحصلة 9 انواع : كلاب الصيد ، كلاب الحقول ، كلاب الرعاة ، كلاب الحراسة ، كلاب المكفوفين ، كلاب الزلاقات ، كلاب البوليس ، كلاب لطيف ، كلاب جراية .