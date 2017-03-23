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Insolite

رئاسة الجمهورية تستعمل صورة مفبركة للملكة اليزابيت!

Jeudi 23 Mars 2017
بــاب نــات - نشرت رئاسة الجمهورية اليوم الخميس برقية تعزية أرسلها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى الملكة اليزابيت الثانية ملكة المملكة المتحدة وبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وصاحبتها صورة تظهر الملكة ترتدي تاجا مفبركا يبدو أنه مستوحى من السلسلة الأمريكية الشهيرة 'Game of thrones'.

وسارعت الصفحة بعد نصف ساعة من نشر الصورة إلى محوها بعد أن اجتاحت جملة من التعاليق الساخرة الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.



Publié le:2017-03-23 13:20:33

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