محرز بوصيان: جامعة الملاكمة مدعوة لاحترام قرار هيئة التحكيم الرياضي الوطني

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بــاب نــات

جامعة الملاكمة : قرار المحكمة الرياضية بابطال نتائج الانتخابات لا يلزم المكتب الجامعي في شيء





Publié le:2017-03-23 16:10:36

- افاد محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ان اللجنة تدعو الى احترام منظومة التحكيم الرياضي الوطني مضيفا ان الجامعة التونسية للملاكمة بصفتها عضو منخرط تحت لواء اللجنة الاولمبية الوطنية فهي ملزمة بتنفيذ مقررات هيئة التحكيم الرياضي الوطني.واضاف بوصيان في تصريح صباح اليوم ل"وات" ان اللجنة لم تتصل بعد بموقف رسمي من الجامعة في الغرض بعد صدور القرار التحكيمي معربا عن ثقته في ان يتم التوصل الى حل لهذا الاشكال .كم قال ان رد فعل الجامعة المعلن عنه يبدو متشنجا.ويذكر ان المحكمة الرياضية قررت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء ابطال نتائج الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية للملاكمة المنعقدة بتاريخ 7 جانفي الماضي وذلك في جزئها المتعلق بانتخاب اعضاء المكتب الجامعي وذلك بعد النظر في الطعن الذي كان قد تقدم به مصطفى البدري اثر اسقاط قائمته من سباق الانتخابات من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات حسب ما افاد به "وات" ياسين عطاء الله رئيس مجلس التحكيم الرياضي.وكانت الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية للملاكمة انعقدت يوم 7 جانفي الفارط واسفرت عن فوز القائمة المترشحة الوحيدة برئاسة كمال قديش.وتبعا لقرار المحكمة الرياضية فانه يتعين على الجامعة التونسية للملاكمة اعادة عقد الجلسة العامة الانتخابية.ويذكر ان الرئيس الجديد للمكتب الجامعي للملاكمة نجح في انتخابات المكتب التنفيذي اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية التي جرت مؤخرا.افادت الجامعة التونسية للملاكمة ان " القرار الصادر عن المحكمة الرياضية المتعلق بابطال نتائج الانتخابات لا يلزم المكتب الجامعي في شيئ .وذلك أولا لعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في الملف حيث أن النقطة E من الفصل 13 من قانون الاتحاد الدولي للعبة ينص على أن هذا الأخير هو الوحيد الذي يقر ويصادق على النتائج النهائية لانتخابات المكاتب الجامعية للبلدان المنظوية تحت لوائه ." واوضحت الجامعة في بلاغ على صفحتها الرسمية على فايسبوك " لا يحق لأي طرف بعد الاعلان عن هذه النتائج رسميا، التدخل أو البت فيها" مؤكدة على " إقرار الفصل الاول من النظام الاساسي للجامعة التونسية للملاكمة على التزام الجامعة بقوانين الاتحاد الدولي للملاكمة.وعليه سيواصل المكتب الجامعي الحالي تنفيذ برنامج عمله خلال المدة النيابية 2020/2016 في كنف الشرعية الدولية التي أقرتها المراسلة الصادرة عن الاتحاد الدولي للملاكمة والتي تتضمن تأكيد اعتراف الاتحاد الدولي بشرعية المكتب الجامعي برئاسة السيد كمال دقيش، واعتباره الطرف الشرعي الوحيد في تونس المكلف بالإشراف على شؤون الملاكمة التونسية ".وكانت المحكمة الرياضية في تونس قررت خلال اجتماعها اول امس الثلاثاء "ابطال نتائج الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية للملاكمة المنعقدة بتاريخ 7 جانفي الماضي وذلك في جزئها المتعلق بانتخاب اعضاء المكتب الجامعي " وذلك بعد النظر في الطعن الذي كان قد تقدم به المترشح مصطفى بدري اثر اسقاط قائمته من سباق الانتخابات من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات حسب ما افاد به "وات" امس ياسين عطاء الله رئيس مجلس التحكيم الرياضي.ويشار الى ان الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية للملاكمة انعقدت يوم 7 جانفي الفارط واسفرت عن فوز القائمة المترشحة الوحيدة برئاسة كمال قديش.ر- م ف