اولمبيك سيدي بوزيد - انتخاب رشيد الفتيني على راس الهيئة المديرة الجديدة

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-23 16:18:51

- تم انتخاب رشيد الفتيني لرئاسة نجم اولمبيك سيدي بوزيد للمدة النيابية المقبلة وذلك خلال الجلسة العامة الانتخابية التي جرت مساء امس الاربعاء بسيدي بوزيد. كما انتخب شاكر العرضاوي في خطة نائب للرئيس.وتحصلت القائمة التي تراسها الفتيني على مجموع 44 صوتا مقابل 12 صوتا رافضا في حين تحصل العرضاوي على 46 صوتا مقابل 10 اصوات رافضة.وقد تم قبل انطلاق العملية الانتخابية المصادقة على التقريرين المالي والادبي للجمعية.وفي تصريح صحفي عقب الانتخابات عبر الفتيني عن " الارادة القوية التي تحدوه مع زملائه صلب الهيئة المديرة الجديدة من اجل خدمة الفريق من خلال تهيئة الظروف المناسبة لمزيد الاجتهاد والمثابرة " داعيا " احباء الفريق وجماهير النادي الى مزيد الالتفاف حول فريقهم والمساهمة في اشعاعه ماديا ومعنويا ..."ر- م ف