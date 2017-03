Terrorisme commercial

Jeudi 23 Mars 2017





Les américains suivis par les anglais (et bientôt d'autre pays) ont interdit aux passagers de neuf compagnies aériennes d'emporter leur laptops et tablettes à bord.les mesures visent les big 4 du golf du transport aérien mondial : Emirates, Ettihad, Qatar Airways et Turkish Airlines.Les autres compagnies ne sont sur la liste que pour noyer le poisson : La RAM, Egypt Air, Kuweit Airlines, Saudi Airlines et Jordan Airlines.De quoi s'agit il ?Des mesures de sécurité supplémentaires pour parer aux risques d'attentats terroristes à bord des avions comme invoqué par les autorités américaines ou bien des mesures de protectionnisme déguisées ?Turkish Airlines, détenu à hauteur de 49% par l'état turc, a transporté 61 millions de passagers en 2015. Soit 6 fois plus qu'il y a dix ans. Son chiffre d'affaires avoisine les 10 milliards de dollars, en progression de 20% en une année.Quant à Qatar Airways, son chiffre d'affaire a atteint 9 milliards de dollars en 2016 avec une trésor de guerre de 3 milliards de $ de cash.Emirates et Ettihad affichent respectivement un CA de 11 et 9 milliards de $ et d'excellents résultats financiers.Ces nouveaux big four du transport aérien ont investit massivement dans des systèmes de connectivité Wifi à bord de leur appareils.Ces mesures imposées par les autorités américaines rendent ces investissements caducs.Il faut rappeler que Le président américain Donald Trump a rencontré les patrons des compagnies américaines il y a deux semaines.Ils ont demandé des mesures protectionnistes contre ces big 4. D'après ces dirigeants, ces compagnies du Golf bénéficient des subventions publiques ce qui engendre une concurrence déloyale.L'administration américaines allait prendre des mesures radicales pour protéger les compagnies américaines de cette distorsion de la concurrence. Comme interdire à ces big4 de se poser sur les aéroports américains.A ce moment interviennent les patrons de Boeing pour rappeler à l'administration Trump que ces compagnies du Golf qu'ils allaient interdire les aéroports américains sont leurs plus gros clients et représentent une part importante du CA de Boeing ( près de 80 milliards $) qui allait être donnée en cadeau au concurrent européen Airbus.L'arbitrage des autorités américaines entre l'industriel aéronautique américain ( Boeing) et les 4 compagnies aériennes américaines ( Delta, United, southwest et American Airlines) a conduit à ces mesures de rétorsion concurrentielle déguisées en mesures sécuritaires.Un homme d'affaire qui doit faire 13 heures de vol, va forcément choisir une compagnie où il peut emporter son laptop afin de travailler à bord.