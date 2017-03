Célébrer la Francophonie en Tunisie : mais à quel prix et pourquoi faire ?

Jeudi 23 Mars 2017





Publi le:2017-03-23

Oui, la journe mondiale de la Francophonie a t fte en Tunisie le 20 mars, calendrier international oblige! Pour ceux qui ne le savent pas, la Francophonie constitue un concept, une symbolique et un lobby qui cherchent tout prix imposer la langue franaise partout dans les anciennes colonies de la France. Dans ces mmes colonies, encore traumatises et blesses par loppression arrogante et la violence historique dun sicle de colonisation franaise!À Tunis, nous avons vu son excellence lAmbassadeur de France, Olivier Poivre DArvor (OPA), faire sa parade habituelle, mais cette fois-ci au sige mme dEl Watania, la Tlvision tunisienne pour prodiguer ses directives et pourquoi pas son influence de parrain incontournable de la Francophonie. On comprend les journalistes et directions dEl Watania, sont preneurs du dernier centime et promesses dOPA. Par les temps qui courent en Tunisie, les arguments montaires, aussi lilliputiens soient-ils comptent dans leur posture, surtout quand les vis--vis journalistes sont conquis, dans leur fin fond dintellectuels parfois soumis et parfois dboussols. Dans ce jeu, les autres appts et incitatifs non montaires lis peuvent aussi compter dans les transactions de la Francophonie !Rappelons que la maison de la Tlvision tunisienne est finance compltement par les taxes des contribuables tunisiens, entre autres grce une fiscalit juge lourde pour le pouvoir dachat des citoyens, dans les diffrentes rgions de la Tunisie.On ne sait pas ce qua dit OPA au PDG dEl Watania, mais certain que le message de lAmbassadeur ne peut que sinscrire dans les intrts de son pays. Intrts pays cette fois-ci aux frais des contribuables et tlspectateurs tunisiens.Le 20 mars, nous avons aussi vu le Ministre de lÉducation, Jalloul en personne, distribuer des cartables et des cahiers des enfants bien habills et issus de la banlieue Nord de Tunis, justement pour clbrer la journe mondiale de la Francophonie. On peut se demander, pourquoi na-t-il pas fait cela le 19 ou le 21 mars, ou logiquement au dbut de lanne scolaire ?Plusieurs lecteurs de cette chronique peuvent me trouver svre, peu diplomatique et hors contexte, quand tous peuvent saplatir face aux diktats de la Francophonie! Je le comprends et je respecte ces points de vue, au point de men excuser! Mais, je maintiens ma ligne et principes ayant cur les intrts de la Tunisie et ceux de ses enfants, pour ne pas se faire enrouler dans le discours de la Francophonie tout prix!Je pose la question aux lecteurs de cette chronique pour avoir leur point de vue : peut-on importer lidologie de la Francophone (langue, repres, symboliques, etc.) sans se demander pourquoi les pays anciennement coloniss par la France sont les plus pauvres et les plus instables de la plante, alors que les anciennes colonies de lAngleterre ou de lEspagne connaissent des sorts diffrents, au point de se hisser dans la liste des nouveaux pays mergents et gants potentiels de lÉconomie de demain? Faites le compte et vous allez observer que Francophonie rime trs souvent avec misre, pauvret ou encore prcarit gnratrice dinscurit et de mal-tre.La langue franaise a dcroch et depuis longtemps sur plusieurs fronts.Au niveau de la recherche universitaire, les universits franaises trainent dans la queue du peloton des classements mondiaux. Le dernier rating de Shanghai (2016) des 500 premires universits dans le monde le confirme sans quivoque, seulement 3% des universits franaises sont dans ce classement des 500 premires universits dans le monde.Au niveau des pouvoirs montaires et places financires, le tout se passe London, New York, Hongkong, Beijing, Dubai, etc., et autres capitales de la Finance mondiale. Mais pas Paris! Le tout se passe et se transige en anglais, et point en franais. Les courtiers de la Bourse de Tunis vous diront quils ne parlent plus franais et depuis longtemps dans leurs interactions avec les places boursires mondiales.Au niveau de la High technologies (technologies nouvelles), le tout se fait partir des USA et Londres, Frankfort, Soul Cest dans ces pays et capitales non francophones quont merg les nouvelles entreprises produisant les technologies digitales, les vecteurs des rseaux sociaux, les logiciels porteurs et omniprsents dans nos ordinateurs, nos tablettes, nos tlphones, etc. Le tout se fait en anglais, comme lingua franca, pour parler la grandeur du grand village quest devenue la plante, pour se faire comprendre et tisser des liens de recherche, de commerce, de culture, etc.Autres arguments et non les moindres, sont ceux lis la corruption et aux scandales que les tlspectateurs de la Tunisie gobent travers la Francophonie au sujet des ministres et candidats aux lections prsidentielles en France. Est-ce que la Francophonie est synonyme de malversation et de corruption ancres au sein mme des familles (pouses, enfants, gendres et autres membres consanguins) des candidats et dcideurs actuels et futurs de la France, aptre de la Francophonie et reprsent par OPA.Mais que faire, OPA continue parader et prcher pour qui veut le croire que la Francophonie est la solution frique pour les mdias tunisiens; la Francophonie est la potion magique pour rgler les problmes endmiques et structuraux que rencontrent les pays francophones en crise; pleinement exposs aux prils de la pauvret, de lmigration, de la rcession, de lextrmismeOPA veut convaincre les journalistes dEl Watania que les Fables de la Fontaine (plagis totalement sur celles dIbn al-Muqaffa) peuvent permettre la Tunisie de rester dans la course pour la modernit et pour le progrs conomique. Il se trompe, mais pas peu prs! Les lites de la Tunisie ne se font plus dillusion ce sujet, jespre!