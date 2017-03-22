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Politique

لزهر العكرمي يرد على جراية : انني في الطريق الصحيح مادام من يعارض بارونات الفساد يقتل ” بأزمة قلبية

Mercredi 22 Mars 2017
بــاب نــات - ردّ العضو المؤسس لحركة نداء تونس لزهر العكرمي الاربعاء 22 مارس على تصريحات رجل الأعمال شفيق الجراية على اذاعة موزاييك والتي قال فيها ان هذا الأخير مخبر كما كتب سيرته الشهيد شكري بلعيد.
وكتب لزهر العكرمي في تديونة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " يعني مربي كلاب مستوى 6 ابتدائي يشكك في شهادة محامي معترف بها في كل أنحاء العالم", مضيفا " و في رواية اخرى ، اعتزل الحمار الغباء بعد سماعه لشفيق جراية".

وتابع لزهر العكرمي " شفيق جرّاية ، قصّة مهرّب الى مربي كلاب
الرجولة و الشرف لا يشتريان بمال الدنيا ، خذها مني و تمعّن فيها جيدا ... و مهما استبسلت في وصفي بأبشع النعوت ، سأبقى شوكة في حلقك و حلق كل المفسدين كما كنت و سأكون دوما ... لزهر العكرمي لا يبحث عن كرسي وزاري ، لزهر العكرمي كان وزيرا و استقال بعد 8 اشهر فقط لادراكه له وسط حكومة لا تريد مكافحة الفساد ضدك و ضد امثالك المجرمين في حق هذا الشعب ... لزهر العكرمي لا يشترى ، قيمه و مبادئه ليست للبيع ... اما بوصفك اني مريض نفسي و طالبت بعرضي على طبيب ، هو يدل انني في الطريق الصحيح مادام من يعارض بارونات الفساد يقتل " بأزمة قلبية".
يذكر أن شفيق جراية صرح لاذاعة موزاييك " باش نكلم كمال اللطيف يشدّ عليّا كلابو".




Publié le:2017-03-22 22:41:27

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1 de 1 commentaires pour l'article 140284

Elmejri  (Switzerland)  |Mercredi 22 Mars 2017 à 23h 15m | Par           
الكلاب بدأت تعض وتنهش في بعضها والقضاء في سبات عميق...لا بد من التحرك وكشف بعض خفايا العظام🗣⚖🇹🇳



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