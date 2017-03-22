لزهر العكرمي يرد على جراية : انني في الطريق الصحيح مادام من يعارض بارونات الفساد يقتل ” بأزمة قلبية

وكتب لزهر العكرمي في تديونة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " يعني مربي كلاب مستوى 6 ابتدائي يشكك في شهادة محامي معترف بها في كل أنحاء العالم", مضيفا " و في رواية اخرى ، اعتزل الحمار الغباء بعد سماعه لشفيق جراية".
وتابع لزهر العكرمي " شفيق جرّاية ، قصّة مهرّب الى مربي كلاب
الرجولة و الشرف لا يشتريان بمال الدنيا ، خذها مني و تمعّن فيها جيدا ... و مهما استبسلت في وصفي بأبشع النعوت ، سأبقى شوكة في حلقك و حلق كل المفسدين كما كنت و سأكون دوما ... لزهر العكرمي لا يبحث عن كرسي وزاري ، لزهر العكرمي كان وزيرا و استقال بعد 8 اشهر فقط لادراكه له وسط حكومة لا تريد مكافحة الفساد ضدك و ضد امثالك المجرمين في حق هذا الشعب ... لزهر العكرمي لا يشترى ، قيمه و مبادئه ليست للبيع ... اما بوصفك اني مريض نفسي و طالبت بعرضي على طبيب ، هو يدل انني في الطريق الصحيح مادام من يعارض بارونات الفساد يقتل " بأزمة قلبية".
يذكر أن شفيق جراية صرح لاذاعة موزاييك " باش نكلم كمال اللطيف يشدّ عليّا كلابو".
Publié le:2017-03-22 22:41:27
Par:rafik (France )
Sur: شفيق الجراية : الازهر العكرمي كان يسكن مع احمد الرويسي و اتفقت مع كمال اللطيف باش كل واحد يشد كلابو