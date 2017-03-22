البطولة العربية للاندية الفائزة بالكاس - فوز جمعية الحمامات على نادي كرة اليد بجمال

Mercredi 22 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-22 21:15:47

- فازت جمعية الحمامات على نادي كرة اليد بجمال 34-28 في اللقاء الافتتاحي للبطولة العربية للاندية الفائزة بالكاس لكرة اليد التي تحتضنها مدينة الحمامات من 22 الى 30 مارس الجاري.ويتضمن برنامج اليوم الاول مقابلة اخرى بين نادي شباب البراقي الجزائري والممثل الثالث لكرة اليد التونسية نادي ساقية الزيت انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف ليلا.تجدر الاشارة الى ان خمسة فرق تشارك في مسابقة الرجال (جمعية الحمامات ونادي كرة اليد بجمال ونادي ساقية الزيت من تونس ونادي شباب البراقي من الجزائر والشرطة من العراق) تلعب في ما بينها في الدور الاول على ان يتبارى اثر ذلك صاحب المركز الاول مع صاحب المركز الرابع في الدور نصف النهائي الاول في حين يواجه الدور نصف النهائي الثاني صاحب المركز الثاني الفريق المتحصل على المركز الثالث وذلك يوم الاربعاء 29 مارس الجاري.اما في مسابقة السيدات التي ستشهد مشاركة ثلاثة اندية هي النادي الافريقي ومقرين الرياضية لكرة اليد النسائية من تونس والمجمع النفطي من الجزائر فستقام المسابقة بنظام البطولة بمرحلتين ذهابا وايابا على ان يكون اللقب من نصيب الفريق الذي سيحرز المركز الاول.