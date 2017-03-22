مهرجان سينما الصحراء من 24 إلى 26 مارس 2017

Mercredi 22 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-22 20:39:35

- تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر من 24 الى 26 مارس الجاري مهرجان سينما الصحراء، تحت شعار "الفضاء في السينما"، وذلك بعد انقطاع دام سنتين لهذه التظاهرة التي تهدف الى تقريب الفن السابع من هواته في الجهة، وفتح مجال التكوين الأساسي أمامهم من خلال الورشات التي يؤطرها مختصون.ويتوزع برنامج التظاهرة بين الورشات والعروض السينمائية لأفلام تونسية وأجنبية منها مجموعة من الأفلام القصيرة التي أنجزها مخرجون تونسيون وتشفع العروض بنقاش حيث يتم يوم الجمعة 24 مارس عرض فيلمين طويلين هما "جهران" للمخرج وليد دبوني وفيلم "ذيب" للمخرج ناجي أونوار.وسيتم يوم السبت عرض مجموعة من الأفلام القصيرة وهي "حجر الطين" و"أصيل شاهد على زمن" و"الليالي السود "وأصلي والجنة الضائعة" و"الأصل وأمل وارورة" "وملحمة حياة وطيبة" و"بابا زار" و"هواء الليل" و"هذيان" و"سفر" و"الساري" و"بشر".ويعرض في اليوم الختامي للمهرجان فيلم "تومبوكتو" للمخرج عبد الرحمان سيساكو ويقدم المهرجان كذلك ندوة فكرية بعنوان "الفضاء في السينما "الى جانب الورشات التي تمتد كامل أيام التظاهرة وتختتم بتقديم نتائج أعمالها.وتهتم هذه الورشات بصناعة الأفلام، وهي تهدف الى التعريف باللغة السينمائية من خلال تدريب المشاركين على آلية صناعة الأفلام بأبسط الوسائل التقنية المتاحة.وتتناول الورشة الثانية موضوع كتابة السيناريو بهدف التعريف بالمفاهيم الأساسية في عملية كتابة الأفلام القصيرة بداية من بناء الحكاية انتهاء بوضع السيناريو بتحفيز الخيال والتفكير الابداعي لدى المشاركين، في حين تهتم الورشة الأخيرة بالصورة الفوتوغرافية ليتمكن المشارك من التعرف على مبادئ التصوير الفوتوغرافي بالتركيز على أنواع الكاميرات وعناصر الصورة الجيدة والتعريض ومقياس الضوء وتكوين الصورة وأنواع العدسات وعمق الميدان.ص م/فر