الإعلان عن الفائزين النهائيين بجوائز الإبداع الأدبي والفكري يوم افتتاح الدورة 33 لمعرض تونس الدولي للكتاب

Mercredi 22 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-22 23:03:15

- سيتم الإعلان عن الفائزين النهائيين بجوائز الإبداع الأدبي والفكري للدورة 33 لمعرض تونس الدولي للكتاب، في افتتاح هذه التظاهرة يوم الجمعة 24 مارس 2017 بقصر المعارض بالكرم.وسيتمكن رواد المعرض الذي تلتئم فعالياته من 24 مارس إلى غاية 2 أفريل 2017، تحت شعار "نقرأ لنعيش مرتين"، من الالتقاء في اليوم الموالي (س11) بالكتاب الفائزين بالجوائز الخمس التي تحمل هذا العام أسماء أعلام الثقافة التونسية وهي جائزة البشير خريف للابداع في الرواية وجائزة علي الدوعاجي للإبداع في الأقصوصة وجائزة أولاد أحمد للشعر وجائزة الطاهر الحداد للدراسات الإنسانية والأدبية وجائزة الصادق مازيغ للترجمة.وكانت إدارة معرض تونس الدولي للكتاب في نسخته الـ 33، قد كشفت يوم الجمعة 3 مارس الحالي، عن القائمة القصيرة لهذه الجوائز التي جاءت كما يلي :- جائزة علي الدّوعاجي للإبداع الأدبيّ في الأقصوصة وقيمتها 15 ألف دينار قهوة إكسبريس (حفيظة قارة بيبان) الرّجل الذي...(وليد الفرشيشي) جلّ ما تحتاجه زهرة قمريّة (محمد فطّومي)- جائزة البشير خرّيف للإبداع الأدبي في الرّواية وقيمتها 15 ألف دينار أنا والشيطان والوطن (طارق الشيباني) مكينة السعادة (كمال الزغباني) شارع مرسيليا (محمد الباردي)- جائزة الطّاهر الحدّاد في الدراسات الإنسانيّة والأدبيّة وقيمتها 15 ألف دينار التفكير في الانتقال رفقة غرامشي، تونس (2011 - 2014)، تونس، الديوان، 2017 (بكار غريب) ثورة في بلد إسلاميّ، تونس، دار سيراس، 2017 (عياض بن عاشور) "دولة الهواة في تونس: سنتان من حكم الترويكا"، المؤسّسة العربيّة للناشرين المتحدين ودار محمّد عليّ، 2016 (فتحي ليسير)- جائزة أولاد أحمد للإبداع الأدبيّ في الشّعر وقيمتها 15 ألف دينار محمد الخالدي // الرّافل في أسمائه، الدّار التونسيّة للكتاب 2017، 151 صفحة.حسين القهواجي // فجر وراء الزّيتون ينهض، دار كونتراست للنّشر 2016، 76 صفحة.رضا العبيدي // فوق رصيف بارد، رسلان للطّباعة و النشر 2017، 135 صفحة.- جائزة الصّادق مازيغ في التّرجمة إلى العربيّة وقيمتها 10 آلاف دينارالأعمال اللّغوية:بحث في فلسفة اللّغة، تأليف جون سورل وترجمة أميرة غنّيم، المركز الوطني للترجمة 2015كتاب نورة البورصالي: بورقيبة و المسألة الدّيمقراطية (1956-1963) ، ترجمة محمّد عبد الكافي، دارنقوش عربيّة 2016كتاب الحبيب بولعراس: تاريخ تونس: أهّم التواريخ و الأحداث من عصور ما قبل التّاريخ حتّى الثورة، ترجمة الصادق بن مهنّي، دار سراس للنّشر 2015كما ترصد الهيئة المديرة لمعرض تونس الدّوليّ للكتاب (2017) في دورته الـ 33 الجوائز التّالية:جائزة عبد القادر بن الشّيخ لقصص الأطفال أو اليافعين وقيمتها 10 آلاف دينارجائزة عبد الحميد كاهية لكتاب الفنّ وقيمتها 10 آلاف دينارجائزة نورالدّين بن خذر لأفضل ناشر تونسيّ (دورة 2017) وقيمتها 10 آلاف ديناروسيعلن عن الفائز بكل هذه الجوائز في اليوم الافتتاحي لهذه التظاهرة التي ترنو إلى تثمين ما يقدمه المبدعون والباحثون والمترجمون للثقافة الوطنية والتّشجيع على الابتكار والتأليف وإغناء رأس مال تونس الإبداعي والمعرفي.أمد