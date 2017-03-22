المنتخب التونسي - اكتمال الصفوف بقدوم حمزة

Mercredi 22 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-22 19:55:44

- يواصل المنتخب التونسي لكرة القدم تحضيراته استعدادا للمباراة الودية امام الكاميرون يوم الجمعة المقبل بالمنستير انطلاقا من الساعة السابعة مساء حيث اجرى مساء اليوم الاربعاء حصته التدريبية الثالثة بملعب مصطفى بن جنات.وشهدت الحصة التدريبية التي دامت حوالي الساعة والنصف مشاركة جميع اللاعبين بعد اكتمال الصفوف بقدوم مهاجم سكودا كسانثي اليوناني حمزة يونس وتعافي حارس مرمى النجم الساحلي ايمن المثلوثي من نزلة البرد التي تعرض لها.وسيخوض "نسور قرطاج" حصتهم التدريبية الاخيرة قبل لقاء "الاسود غير المروضة" يوم غد الخميس بالملعب الاولمبي بسوسة بداية من الساعة الخامسة مساء.وفي المقابل، حل منتخب الكاميرون (بطل افريقيا) اليوم الاربعاء بتونس وسيجري غدا الخميس حصة تدريبية على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.يذكر ان المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية ثانية امام نظيره المغربي يوم 28 مارس الجاري بمراكش.وتعتبر تصفيات كاس افريقيا للامم 2019 المقررة نهائياتها في الكاميرون من اقرب المواعيد الرسمية بالنسبة للمنتخبات الافريقية.وسيواجه المنتخب التونسي في مستهل مشواره بالتصفيات القارية نظيره المصري يوم 5 جوان القادم لحساب المجموعة العاشرة غير ان الموعد الاهم بالنسبة لابناء المدرب كاسبرجاك يبقى المواجهة المزدوجة امام الكونغو الديمقراطية في موفى شهر اوت وبداية شهر سبتمبر المقبلين ضمن تصفيات مونديال "روسيا 2017"ر/إص