الدورة التاسعة ل''خطوات الميغارا'' يوم الاحد القادم بضاحية المرسى

Mercredi 22 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-22 15:39:26

- ستعرف الدورة التاسعة لتظاهرة "خطوات الميغارا" التي تحتضنها ضاحية المرسى يوم الاحد القادم مشاركة حوالي 5000 متسابق من 26 بلدا و ذلك في سباق نصف الماراطون على مسافة 21 كلم او سباق "المرساوية" الذي يمتد على 5 كلم.وافاد رياض بن جازية رئيس لجنة تنظيم تظاهرة "خطوات" الميغارا" خلال الندوة الصحفية المنعقدة صباح اليوم الاربعاء بالعاصمة ان "هذا الحدث الرياضي و التنشيطي و الذي يتسم بابعاد سياحية و ثقافية بلغ هذه السنة نسخته التاسعة حيث اكتسى درجة ارقى من النضج و الاتقان على جميع المستويات .وحرصت لجنة التنظيم على احترام الموعد السنوي و الذي يتزامن مع الاحتفالات بعيد الاستقلال وما تطلبه ذلك من تحضيرات مبكرة انطلقت منذ 4 اشهر من اجل اتخاذ جميع التدابير الفنية و التنظيمية و اللوجستية و الامنية لانجاح هذا الحدث الذي سيعرف مشاركات الاف العدائيين يمثلون علاوة على المتسابقين التونسن عدد من الحنسيات اهمها الفرنسية و الايطالية و الالمانية و الجزائرية و المغربية".وتابع بن جازية ان "الحدث المرتقب التي تجند من اجل ديمومته و انجاحه كل الاطراف المعنية بالتنظيم اضحى ظاهرة مجتمعية تهم كامل جهة المرسى حيث نسعى الى بلوغ المقاييس العالمية في سباق نصف المارطون من خلال تركيز لوحات رقمية عملاقة لبث النتائج و مواقيت المتسابقين الذي سيحملون على صدرياتهم شريحة الكترونية هذا فضلا عن اتخاذ جميع التدابير الفنية و اللوجستية لتوفير ظروف طيبة للمتسابقين".وافاد رئيس لجنة التنظيم و رئيس جمعية ميغارا للتنشيط الشبابي ان "هناك حرص على الرفع من قيمة هذا الحدث الرياضي بالتعاون مع شركائنا المستشهرين من خلال رصد جوائز مالية قيمته 10 الاف دينار (2000 دينار لصاحب المرتبة الاولى في سباقي الذكور و الاناث و 1000 دينار للمرتبة الثانية و 500 دينار للمركز الثالث) مع رصد دفتري ادخار قيمة كل واحد 1000 دينار سيقع منحها عن طريق السحب.ومن جهته افاد خالد عمارة نائب رئيس الجامعة التونسية لالعاب القوى ان "الجامعة تسعى على قدر امكانياتها المادية لمساندة و دعم هذا الحدث الرياضي حيث كانت لنا لقاءات مع الجهات المنظمة للنظر في مجال تدخلنا وتمكنا من تقديم المساعدة المقدمة فنيا و لوجستيا باعتبار ما يمثله هذا الحدث من فرصة لاكتشاف المواهب وهو ما يتنزل في اطار السياسة الجديدة للجامعة و التي ترتكز على العمل الميداني و القاعدي وتقريب رياضة العاب القوى الى الشباب و العائلة التونسية فضلا عن اهميتة الحدث الاقتصادية بفضل ما تتمتع به ضاحية المرسى كوجهة سياحية تقليدية من خلال موروثها الثقافي الغني و طبيعتها الخلابة وهو ما كشفه مضمار سباق نصف المارطون لخطوات "الميغارا" ".واضاف عمارة ان الجامعة تستعد لاعداد مجموعة من التظاهرات الدولية على غرار بطولة افريقيا للمشي التي ستحتضنها مدينة الحمامات خلال شهر افريل القادم و ستليها البطولة العربية لالعاب القوى و ملتقى تونس الدولي و سنعقد قريبا لقاء اعلامي لتسليط الضوء على مختلف هذه الاحداث المرتقبة و برنامج عملنا للقترة القادمة".ر/حسني /ص.زهو