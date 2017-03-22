Radio Babnet Tunisie  On Air: Nabeel Shouail - ayyartny besmak  
Monde

فيلم إباحي على قناة تليفزيون سنغالية دينية بسبب ''خطأ تقني''

Mercredi 22 Mars 2017
وكالات - عرضت قناة دينية في السنغال عن طريق الخطأ فيلما إباحيا على شاشتها، وهو ما أثار صدمة لدى العديد من المشاهدين.
وبثت قناة "طوبا" التلفزيونية بدون قصد هذا الفيلم بعد ظهر الثلاثاء بين الساعة 13:10 و13:30 بالتوقيت المحلي.
وأثار هذا الخطأ المُحرج اهتمام السلطات السنغالية أيضا، إذ طالب المجلس القومي لتنظيم البث الإذاعي السمعي والبصري القناة بتقديم تفسير لما حدث.

وقالت قناة "طوبا" إن "خللا في الشبكة" هو الذي تسبب في بث هذا المحتوى الجنسي.
يُذكر أن قناة "طوبا" قد أُطلقت في عام 2009، وهي تهتم بشكل خاص بالقضايا الدينية بالإضافة إلى نشر فكر جماعة المريدين في السنغال.
وهذه الجماعة صوفية تأسست في القرن التاسع عشر، ولأعضائها تقاليد كثيرة، وهي من كبرى الجماعات الصوفية، ويتمتع قادتها بنفوذ سياسي كبير.

ويبلغ عدد سكان السنغال نحو 14.5 مليون نسمة يشكل المريدون 35 بالمئة منهم.
وتمتعت الجماعة بنفوذ سياسي، فضلا عن قوتها الاقتصادية، بعد انتخاب، عبدالله واد أحد الشخصيات البارزة فيها رئيسا للجمهورية بين عامي 2000 و 2012 .
وطوبا التي تقع على بعد 190 كيلومترا من العاصمة داكار هي "المدينة المقدسة للمريدين.
ونمت المدينة حول مسجدها ذي القباب الخضراء والزرقاء الذي انتهى بناؤه عام 1964.

Publié le:2017-03-22 07:57:48

festival-f57de3d379bd4b52b6f25fc29d384c4b-2017-03-22 07:57:48
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 140238



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises

  • ()
  • Jours d'importation

  •              1 € =  DT        1$ = DT
  • Solde Compte du Trésor   ()    MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140238 1860|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires