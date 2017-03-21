الجمعيّات ، الأحزابْ و الكَبــابْ

Mardi 21 Mars 2017





Publié le:2017-03-21 22:42:41

لعلّ من العلامات الفارقة التي رافقت هامش المسار الثوري في بلادنا هي تفشّي وتفاقم حمّى تكوين الجمعيّات و الأحزاب و(استفاقة ) و لملمة شتات البعض الآخر من الأحزاب الكرتونية التي كانت قبل الثورة تسجّل حضورا غير فاعل لسبب أو آخر ، استفاقة حصلت لطبيعة أنّ تكوين و تنشيط الأحزاب و الجمعيات من بعد الثورة أصبح من أقوى موارد المال السّياسي الأجنبي ، بل صار مجالا استثماريّا ( بدون تمويل ذاتي.! ) يدرّ كثيرا من المال و يجلب الحضوة الإعلاميّة مادامت هذه الجمعيّات و الأحزاب ساهرة و حريصة على ترويج و تنفيذ أجندات و تعليمات ( حنفيّات ) المال و أصحابها ، و لهذا أصبح لدينا كلّ هذا الكمّ الهائل من الأحزاب و الطّفرة الملحوظة من الجمعيّات حتّى و إن كانت البلاد في غنًى عنها أو كانت عقيمة الجدوى ولا فائدة من تواجدها فضلا عن تعطيلها و تشويشها للحراك السّياسي القائم و لخبطتها لكثير من مفاهيم و ماهيّات الحكم و الحوكمة .جمعيّات و أحزاب نزع باعثوها والقائمون عليها أياديهم من الوطن وأهله ليبايع أكثرهم جهات خارجيّة و ليعاهدوا أجندات دخيلة فاسدة مفسدة على أن يكونوا خدمها و سدنتها و وكلائها الذين يشتغلون عنها بالنّيابة ، تعمل و تعبث كلٌّ في مجال اختصاصه و حسب – أهليّته – و قابليّته في الإضطلاع بمهامّه ، جمعيّات و أحزاب أخذت على عاتقها السّعي الدؤوب لإماتة الوعي لدى الشعب و زرع الفوضى في أبناءه ، الفوضى والتشكيك و التشليك في مجالات السّياسة ، التعليم ، الثقافة و خصوصا في السّلوكيات و الأخلاقيات و المعتقدات و القيم و تأصيلات الدين و الهويّة ...جمعيّات و أحزاب إنّما كانت في (( أكثرها )) بدافع – التهبير – و الثراء و التحكّم و لوْ عن بعد بالمشهد السّياسي و الإجتماعي و أيضا الثقافي بمرجعيّة واحدة ، مرجعيّة ( الكلاب و الكباب ) بعيدا عن مصالح البلد و همومه .....