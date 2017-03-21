كفاءة أخرى ترهقها لوبيات التعليم العالي

Mardi 21 Mars 2017





Publié le:2017-03-21 23:28:05

كانت دهشتي عظيمة لما استمعت لمقطع الفيديو الذي أودعته اليوتوب الدكتورة آمنة الشرفي المتخصصة في الأدب و اللغة الأسبانية من جامعة كومبلوتنسي بمدريد. كانت دهشة مشحونة بالاستغراب و الشّجو والكآبة على شباب متميز يحصد الشهائد كما يحصد الفلاح قمحه الذهبي ثم يبخسه التاجر المطفف بضاعته فيمتهنها ويهينه ليسلبها اياه فيعود صفر اليدين.حسب ما روته هذه الشابة فهي متحصلة على شهادة الاجازة في الاختصاص بامتياز بعد أن كانت الأولى عن دفعتها من جامعة منوبة ممّا مكّنها من منحة دراسية اسبانية لاتمام الماجستير والدكتوراه بالجامعة الاسبانية. ماطلت لجنة المعادلات الدكتورة فخسرت بذلك مواعيد لجان الانتداب بينما سمح لها بنزر قليل من ساعات التدريس بالجامعة. هكذا استطاعت تحسين ملفها لدورات انتداب قادمة و تأكيد جدارتها لنيل هذه الدرجة من سلّم أساتذة التعليم العالي.الشابة التحقت بمن ظُلم من قبْل على قارعة اللجان رغم الجهود التي قامت بها الوزارة ابّان الثورة و فترة الترويكا لصياغة شبكة تقييم موحدة تحدد طريقة اسناد النقاط فتفرض ارسال نسخة منها قبل الاستماع للمترشح و له الحق في الاطلاع على النقاط المسندة له بعد صدور نتائج الانتداب. يبدو أنّ اللجنة المعنية لا تعير هذه المقاييس اهتماما اذ تفرض رتبتها المتقدمة في الاجازة و اتمامها شهادة الدكتوراه المعادلة، ان صدقت القول، التقدم على باقي المترشحين الذين لم يحصلوا بعد على الدكتوراه مهما تميزوا في الجانب الشفوي و عند العرض المباشر لملف الترشح و الإجابة عن الأسئلة.يحدث هذا كما حدث لشكري الشريف المتحصل على الدكتوراه في ألمانيا والذي يعمل مستشارا لدى الحكومة الألمانية بعد أن فوّتت لجان الانتداب الفرصة لانتداب هذا الشاب الناجح في ميادين الهندسة الميكانيكية كما فوّتت لوبيات التعليم العالي فرصا أخرى لاسترداد أبنائنا الناجحين في الخارج لا سيّما في مجالات الآداب و الفنون، فهل كتب على إطارات تعليمنا العالي أن يكونوا نسخا مستنسخة من الاستاذ المؤطر أو عضو اللجان القطاعية أو الانتداب صاحب الصولة والجولة في أروقة الجامعة يأمر بأمره فيعاقب ويعفو ويرتضي هذا ويغضب على ذاك و يوصي الوصية لمن سينجح ان كان ينتمي لفريق عمله و مجموعته و ربما حزبه أو ايديولوجيته. إلى متى يفرّ المتميزون إلى الخارج بعد أن بلغوا درجات علمية هامة و تكوين كلّف الدولة والشعب المال الكثير.