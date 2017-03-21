ماجدولين الشارني تعلن عن احداث لجنة الديبلوماسية الرياضية لدى تكريمها طارق بوشماوي عضو مجلس ''الفيفا''

Mardi 21 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-21 19:30:49

- اكدت ماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة ان الايام القليلة القادمة ستعرف ميلاد لجنة الديبلوماسية الرياضية في اطار اضفاء مزيد من النجاعة على عمل ممثلي الرياضية التونسية في مواقع القرار بالهياكل الرياضية الدولية.وافادت الشارني في تصريح ل"وات" لدى توليها مساء يوم الثلاثاء بمقر الوزارة تكريم طارق بوشماوي الذي اعيد انتخابه كعضو بمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"ممثلا للاتحاد الافريقي للعبة ان "تونس فخورة بسفرائها صلب الهياكل الرياضية الدولية ويعتبر طارق بوشماوي في هذا السياق نموذج المسؤول الناجح لتمثيل الرياضة التونسية على افضل وجه وهذا ليس بالغريب عنه بفضل مجهوداته الدؤوبة لخدمة كرة القدم في القارة الافريقية وهو ما سينعكس ايجابا على صورة تونس واشعاعها الدولي".واضافت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ان "الوزارة وضعت خطة عمل متناسقة من اجل دعم سفراء الرياضة التونسية في الهياكل الاقليمية والقارية والدولية في اطار لجنة الديبلوماسية الرياضية التي سيقع الاعلان عنها نهاية هذا الاسبوع" مشيرة الى ان هذه اللجنة "ستتولى العمل في اطار مجهود جماعي على رفع الحضور التونسي وتمثيليته صلب تلك الهياكل بما من شانه ان يساهم في تالق الرياضة التونسية في مختلف الاختصاصات".ومن جهته اشار طارق بوشماوي الذي اعيد انتخابه بحر الاسبوع المنقضي عضوا لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ممثلا عن افريقيا للبلدان الناطقة باللغات العربية والبرتغالية والاسبانية بمناسبة الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الافريقي للعبة في تصريح ل"وات" ان "ان الحضور التونسي في الهياكل الدولية يعد حافزا للتالق والنجاح في مختلف الرهانات ويتعين علينا جميعا دعم هذا الحضور من اجل تواجد فعلي وناجع لتحقيق الاهداف التي نصبو اليها وهذا ليس بالعزيز على الشخصيات الرياضية التونسية شريطة التحلي بالطموح".واضاف ان تونس تتمتع بمكانة ومنزلة رفيعة لدى الهياكل الدولية ويتعين وضع منهجية عمل وتنسيق دقيق بين مختلف الاطراف المعنية وفي مقدمتها الدولة من اجل دعم حضور سفراء تونس صلب الاتحادات الدولية والمحافظة على السمعة المتميزة التي تحظى بها تونس في عيون البلدان الصديقة والشقيقة".ويذكر ان 50 شخصية تونسية متواجدة حاليا في مختلف الهياكل الرياضية الدولية في شتى الاختصاصات وفق ما اكده ل"وات"عماد الجبري كاتب الدولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة المكلف بالرياضة.ر/حسني/امين