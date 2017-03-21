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Sport

بطولة افريقيا للاندية البطلة - الترجي يصطدم بالنجم الساحلي في الدور ربع النهائي

Mardi 21 Mars 2017
بــاب نــات - سيصطدم الترجي الرياضي بمواطنه النجم الساحلي في الدور ربع النهائي لبطولة افريقيا للاندية البطلة للكرة الطائرة يوم الخميس المقبل بقاعة الزواوي.

وانهى الترجي الرياضي الدور الاول في المركز الثاني للمجموعة الاولى ب6 نقاط اثر فوزه يوم الثلاثاء على بافيا الكاميروني 3-0 (25-9 و25-15 و25-10) بينما احتل النجم الساحلي صدارة المجموعة الرابعة ب9 نقاط بتغلبه اليوم على الشرطة البينيني 3-0 (25-6 و25-14 و25-19).
وفي بقية مباريات الدور ربع النهائي يتبارى السويحلي الليبي متصدر المجموعة الثانية مع مواطنه السرايا ثاني المجموعة الثالثة / ونادي برج بوعريريج الجزائري متصدر المجموعة الثالثة مع فاب الكاميروني ثاني المجموعة الثانية / والاهلي المصري متصدر المجموعة الاولى مع السجون الكيني او الامل الكونغولي ثاني المجموعة الرابعة.



Publié le:2017-03-21 19:23:18

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