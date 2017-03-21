بطولة افريقيا للاندية البطلة - الترجي يصطدم بالنجم الساحلي في الدور ربع النهائي

وانهى الترجي الرياضي الدور الاول في المركز الثاني للمجموعة الاولى ب6 نقاط اثر فوزه يوم الثلاثاء على بافيا الكاميروني 3-0 (25-9 و25-15 و25-10) بينما احتل النجم الساحلي صدارة المجموعة الرابعة ب9 نقاط بتغلبه اليوم على الشرطة البينيني 3-0 (25-6 و25-14 و25-19).
وفي بقية مباريات الدور ربع النهائي يتبارى السويحلي الليبي متصدر المجموعة الثانية مع مواطنه السرايا ثاني المجموعة الثالثة / ونادي برج بوعريريج الجزائري متصدر المجموعة الثالثة مع فاب الكاميروني ثاني المجموعة الثانية / والاهلي المصري متصدر المجموعة الاولى مع السجون الكيني او الامل الكونغولي ثاني المجموعة الرابعة.
Publié le:2017-03-21 19:23:18
Par:Khaldi Mon (Tunisia )
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