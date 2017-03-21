احتفالات باليوم الوطني للباس التقليدي وممارسات من زمن الاستبداد

Mardi 21 Mars 2017



منجي المازني





طلب منّي أبنائي أن أقتني لهم لباسا تقليديا لارتدائه في اليوم الوطني للباس التقليدي، اعتبارا أنّ المعلّمين قد طلبوا منهم ذلك بتوصيات من الوزارة. قد تبدو هذه التوصيات بريئة وتحضّ على الرجوع إلى الأصل والأصالة. إلاّ أنّها في حقيقة الأمر إنّما هي أقرب إلى ممارسات وسلوكيات عهد الاستبداد والاستعباد. حيث صيغت وتشكّلت،شعوريا أو لا شعوريا، ضمن الإطار والتوجه العام لمخطّط الاستبداد. وتذكّرني هذه التوصيات بما كان يأتيه المسؤولون في اليوم الوطني للتضامن. حيث كانوا يجتمعون في الوزارات والإدارات للتعريف بأنفسهم وللتبرع لفائدة صندوق 2626. وحيث كان العمدة وأعضاء الشعب الدستورية يجوبون الشوارع ويفرضون على أصحاب المحلات التجارية مقدار ما هم مطالبون بالتبرّع به لفائدة صندوق 2626 بالنّظر للنشاط والدخل. وكيف كان المعلّمون كذلك يطلبون من كل تلميذ أن يتبرّع بدينار لفائدة هذا الصندوق.



وتذكرني هذه التوصيات بانتخابات مجلس نواب الطفل. وكيف استقبل بن علي النواب المنتخبين في القصر وخطب فيهم وحثهم على العمل من أجل إيجاد حلول لمسائل ذات علاقة بموضوع الطفل والطفولة. بما يعني أنّ بن علي انتهى من وضع اللمسات الأخيرة لكل المشاريع الخاصة بموضوع الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولم يبق له إلاّ بعض المواضيع المتعلّقة بالطفل والمسنّين والمعاقين لكي يتوّج مسيرته النضالية من أجل حقوق الإنسان.





لباس تقليدي لو ارتداه البعض في غير اليوم الوطني للباس التقليدي لأضحوا محلّ تندر من زملائهم ولتعرّضوا للمضايقات إلى حد الاستهزاء من طرف محيطهم. ولكن في اليوم الوطني للباس التقليدي يتّفق كل المعنيين على تمجيد هذا اللّباس ليغدو هذا اللباس محل تبجيل وتقدير وتكريم أغلب المسؤولين وأغلب القنوات التلفزية. حيث يطلّ علينا المنشّطون والمنشّطات والمحلّلون والمحلّلات والفنّانون والفنّانات بكل أنواع اللباس التقليدي. ويخصّصون يوما كاملا للحديث عن اللباس التقليدي. فكيف تقرّر الاحتفال بهذا اليوم ؟



جاء بورقيبة إلى الحكم وفي نفسه عداء للهوية العربية الإسلامية ولكل توجّه إسلامي عروبي. فعمل على إخراج الإسلام من دائرة الحدث ومن حياة النّاس. وحاصره لكي لا يكون له تأثير في حياتهم. وحاصر جامع الزيتونة وكل المؤسسات الدينية واستولى على أموال "الحبس". وحاصر الفضيلة وسعى في نشر الرّذيلة. وحاصر المرأة وخلع عليها حجابها وعمل على تعريتها وهتك سترها وكشف جسدها للعموم. وحاصر دور الأم. وعرّض البلاد لكلّ حملات التغريب. كما عرّض هويتها إلى الاضمحلال. ولإبعاد الشبهة عنه تظاهر للناس بأنّه من حماة الدين والعقيدة والأخلاق والأصالة والتقاليد. حتّى كتب أحدهم كتابا سمّاه "بورقيبة بين الزعامة والإمامة". وأتذكر كيف كانت السلطة تقوم من حين لآخر بحملات لحماية الأخلاق الحميدة ولمحاصرة الفتيات اللاتي استهترن بالأخلاق الحميدة ولبسن لباسا قصيرا جدّا لم تتعوّد العائلات عليه من قبل. وفي ذات الوقت كانت السلطة تسمح ببث المسلسل الهزلي "أمّي تراكي ناس ملاح" (على غرار المسلسل الهزلي "شوفلي حل") الذي يحوي مشاهد غير لائقة وعلى لقطات لفتيات يلبسن لباسا قصيرا جدّا. وما نلاحظه أنّ البث التلفزي يستهلّ بالقرآن الكريم ويختتم بالقرآن الكريم. وبين البداية والنهاية يتفرّج المشاهد على كل ما يتعارض مع القرآن الكريم وعلى كل اللقطات المنافية للأخلاق الحميدة من مشاهد عري وتحرّش و"قلّة حياء".



وباختصار شديد قال بورقيبة للناس أنا منكم وإليكم ولست ضد الدين أو ضد هوية البلاد. ولكي أثبت لكم ذلك سوف أخصّص يوما للاحتفال بعيد الأم ويوما للاحتفال بعيد المرأة ويوما للاحتفال بالأعياد الدينية. وسأشرف على الاحتفال بهذه الأعياد. ثمّ سار على نهجه المخلوع الثاني فأحدث يوما للاحتفال باللباس التقليدي. وهكذا حارب بورقيبة وبن علي كل القيم بالتضييق عليها ووضعها في الثلاّجة(الفريقو) طيلة السنة ثمّ يفرجان عنها في يوم وحيد من السنة لكي تتنفّس(شويّة هواء) ثمّ يعودان بها إلى الثلاّجة. وهي الممارسة ذاتها مع اللباس التقليدي. حيث يفتح له باب الثلاّجة في يوم وحيد لكي يخرج ويتنفّس قليلا. يلبسه المسؤولون والمناشدون والممثّلون (على الشعب) والمسرحيون والتلاميذ والمتاجرون بقضايا الأمة في يوم يتيم ثمّ يرجعونه إلى الثلاّجة أو الأرشيف من جديد. ويفتحون الباب طيلة أيام السنة للباس التغريب ولسراويل "الهيب هوب" وللسراويل المقطّعة والممزقة ولكل اللباس الوارد علينا من وراء البحار. بحيث أصبح الاحتفال بقيمة معينة مظهرا من مظاهر التخلّف والموت البطيء وليس مظهرا من مظاهر العزّة والنخوة والشعور بالأنفة. وتبعا لذلك أصبحت لا أرى في كل من ينخرط في مثل هذه الاحتفالات إلاّ ممثلا وانتهازيا يقبل بالانخراط في مثل هذه الأعمال المسرحية وهذه الأجواء لغرض تحقيق مآرب ومصالح ومكاسب شخصية على حساب القضايا الجوهرية للأمّة أو إنسانا يحيا على هامش الحياة لا يعنيه من أمر الأمّة والوطن شيء. فمن يريد،من المنشطين، أن يدافع عن اللباس التقليدي فليلبسه طيلة أغلب أيام الأسبوع وطيلة أغلب أيام السنة لكي يحبّبه إلى الناس ويدخله في الدورة الاقتصادية. وبخلاف ذلك يعتبر ممثلا يؤدّي دورا لصالح أعداء الأمة والوطن ويقبض الكاشي في آخر الحصّة.





Publié le:2017-03-21 17:55:59

